Ay'a çarpma ihtimali olan astreoidi rotasından 'saptırma' görevi planlanıyor

Gözler Ay'la çarpışma ihtimali bulunan 2024 YR4 astreodine çevrildi. 60 metre çapındaki 2024 YR4 adlı asteroidin 2032 yılında Ay’a çarpma olasılığı yüzde 4 seviyesinde hesaplanırken, bu ihtimal bilim çevrelerinde hem endişe hem de merak uyandırdı. Dünya açısından tehdit oluşturmadığı vurgulanan gök cismiyle ilgili olası bir çarpışmayı önlemek için bazı uzay ajanslarının, asteroidin rotasını değiştirmeye yönelik saptırma misyonlarını değerlendirmeye başlayabileceği kaydedildi.2032 yılında Pasifik bölgesinden çıplak gözle izlenebileceği belirtilen olası çarpışmanın, Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre genişliğinde yeni bir krater oluşturması bekleniyor. Bilim insanlarına göre bu senaryo, yalnızca görsel açıdan etkileyici bir doğa olayı değil, aynı zamanda Ay’ın jeolojik sırlarını açığa çıkarabilecek eşsiz bir fırsat anlamına geliyor.Ay doğal bir laboratuvara dönüşebilirÇarpışma anında oluşacak sismik dalgaların, Ay'ın derinliklerine doğru yayılacağı ve doğal bir “laboratuvar deneyine” dönüşeceği ifade ediliyor. Ay’ın yüzeyinde hissedilecek 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının, çekirdek yapısı ve katmanların özelliklerine dair bugüne kadar cevaplanamayan pek çok soruyu aydınlatabileceği değerlendiriliyor.Öte yandan James Webb Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji gözlem sistemlerinin, çarpışma sonrası oluşacak eriyik havuzunun soğuma sürecini takip ederek krater oluşum mekanizmalarına dair kritik veriler toplayacağı vurgulanıyor. Bu sayede, benzer çarpışmaların gök cisimleri üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel modellerin daha net hale gelmesi mümkün olacak.Enkaz Dünya yörüngesini tehdit edebilirAncak uzmanların dikkat çektiği bir diğer kritik başlık ise çarpışma sonrasında Ay yüzeyinden kopacak toz ve kaya parçalarının Dünya yörüngesine yönelme ihtimali. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 400 kilogramlık enkazın yörüngeye girmesi, navigasyon ve internet altyapısında kritik rol oynayan uydu sistemleri için ciddi bir risk oluşturabilir.Kessler Sendromu riskiBu durumun, zincirleme çarpışmaları tetikleyerek uzayda enkaz yoğunluğunu artıran Kessler Sendromu benzeri bir süreci başlatabileceği endişesi dile getiriliyor. Öte yandan atmosferde saatte 20 milyona ulaşabilecek meteor yağmuru, gökyüzünde eşine az rastlanır bir görsel şölen sunabilir.Uzay ajansları rota değiştirme seçeneğini masaya yatırdıOlası riskler nedeniyle bazı uzay ajanslarının, asteroidin rotasını değiştirmeye yönelik saptırma misyonunu gündemine alabileceği aktarılıyor. 2024 YR4’ün 2028 yılındaki yakın geçişi sırasında yapılacak hassas gözlemlerin, bu müdahalenin gerekli olup olmadığını ortaya koyacağı belirtiliyor.

