Volkan Konak’ın vefatından önce attığı son mesaj ortaya çıktı
Volkan Konak’ın vefatından önce attığı son mesaj ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesaj ortaya çıktı... 27.01.2026
Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.
Volkan Konak’ın vefatından önce attığı son mesaj ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a attığı mesaj ortaya çıktı. Sanatçının mezarlık vurgusu yaptığı sözleri dikkat çekti.
Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.
Son mesaj vefatından i̇ki gün önce atılmış
Volkan Konak’ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a gönderdiği mesaj kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajda sanatçının, kendi mezar yeriyle ilgili ifadeler kullanması dikkat çekti.
'Mezar yerini çok severdi'
Yerel medyada yer alan habere göre Ercan Konak, yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi.”
Volkan Konak'ın son mesajı
Ercan Konak, ardından Volkan Konak’ın kendisine gönderdiği son mesajı paylaştı. Sanatçının mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun...”