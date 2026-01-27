Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.

Ukrayna istihbaratının Rusya'daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi
Ukrayna istihbaratının Rusya’daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovks Bölgesi'ndeki demiryolu altyapı tesisine yönelik Ukrayna gizli servisler tarafından planlanan terör... 27.01.2026
2026-01-27T10:45+0300
2026-01-27T10:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Sverdlovsk Bölgesi’nde demiryolu altyapı tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan üç Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Açıklamada, “1979, 1981 ve 1984 doğumlu üç Rusya vatandaşı, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine bir ulaşım altyapı tesisini ateşe vermeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Üç kardeş olduğu bildirilen faillerin, sosyal medya platformu Telegram üzerinden talimatlar aldığı belirtilirken evlerinde yapılan aramada, iletişim ekipmanlarının yanı sıra ev yapımı kundaklama cihazlarının montajına ilişkin talimatlar ve bileşenler ele geçirildi.Terör suçlaması kapsamında bir ceza davası açılırken suçun vatana ihanet olarak sınıflandırılması için deliller toplanıyor.
Ukrayna istihbaratının Rusya’daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi

10:45 27.01.2026
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - 27.01.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovks Bölgesi’ndeki demiryolu altyapı tesisine yönelik Ukrayna gizli servisler tarafından planlanan terör saldırısını önledi.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Sverdlovsk Bölgesi’nde demiryolu altyapı tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan üç Rusya vatandaşı gözaltına alındı.
Açıklamada, “1979, 1981 ve 1984 doğumlu üç Rusya vatandaşı, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine bir ulaşım altyapı tesisini ateşe vermeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.
Üç kardeş olduğu bildirilen faillerin, sosyal medya platformu Telegram üzerinden talimatlar aldığı belirtilirken evlerinde yapılan aramada, iletişim ekipmanlarının yanı sıra ev yapımı kundaklama cihazlarının montajına ilişkin talimatlar ve bileşenler ele geçirildi.
Terör suçlaması kapsamında bir ceza davası açılırken suçun vatana ihanet olarak sınıflandırılması için deliller toplanıyor.
UKRAYNA KRİZİ
UKRAYNA KRİZİ
İtalya'dan Zelenskiy'e kötü haber: 'AB'nin desteğini bekleme'
09:24
