Ukrayna istihbaratının Rusya’daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovks Bölgesi’ndeki demiryolu altyapı tesisine yönelik Ukrayna gizli servisler tarafından planlanan terör... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Sverdlovsk Bölgesi’nde demiryolu altyapı tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan üç Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Açıklamada, “1979, 1981 ve 1984 doğumlu üç Rusya vatandaşı, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine bir ulaşım altyapı tesisini ateşe vermeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Üç kardeş olduğu bildirilen faillerin, sosyal medya platformu Telegram üzerinden talimatlar aldığı belirtilirken evlerinde yapılan aramada, iletişim ekipmanlarının yanı sıra ev yapımı kundaklama cihazlarının montajına ilişkin talimatlar ve bileşenler ele geçirildi.Terör suçlaması kapsamında bir ceza davası açılırken suçun vatana ihanet olarak sınıflandırılması için deliller toplanıyor.
