https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ukrayna-istihbaratinin-rusyadaki-demiryolu-altyapisina-yonelik-bir-teror-saldirisi-onlendi-1103060734.html

Ukrayna istihbaratının Rusya’daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi

Ukrayna istihbaratının Rusya’daki demiryolu altyapısına yönelik bir terör saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovks Bölgesi’ndeki demiryolu altyapı tesisine yönelik Ukrayna gizli servisler tarafından planlanan terör... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T10:45+0300

2026-01-27T10:45+0300

2026-01-27T10:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

terör

terör saldırısı

sverdlovsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg

FSB’den yapılan açıklamaya göre, Sverdlovsk Bölgesi’nde demiryolu altyapı tesisine yönelik terör saldırısı hazırlığı yapan üç Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Açıklamada, “1979, 1981 ve 1984 doğumlu üç Rusya vatandaşı, Ukrayna istihbaratının verdiği görev üzerine bir ulaşım altyapı tesisini ateşe vermeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Üç kardeş olduğu bildirilen faillerin, sosyal medya platformu Telegram üzerinden talimatlar aldığı belirtilirken evlerinde yapılan aramada, iletişim ekipmanlarının yanı sıra ev yapımı kundaklama cihazlarının montajına ilişkin talimatlar ve bileşenler ele geçirildi.Terör suçlaması kapsamında bir ceza davası açılırken suçun vatana ihanet olarak sınıflandırılması için deliller toplanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/italyadan-zelenskiye-kotu-haber-abnin-destegini-bekleme--1103057343.html

rusya

ukrayna

sverdlovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, terör saldırısı, sverdlovsk