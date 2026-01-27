https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/italyadan-zelenskiye-kotu-haber-abnin-destegini-bekleme--1103057343.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1a/1081107783_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee8192f8db8e86d4b420cb6da5293b76.jpg
İtalya'nın La Stampa gazetesi, ABD'nin katılımıyla yapılan yeni Rusya-Ukrayna müzakerelerinde AB'nin yer almadığına dikkat çekti.Gazetenin yazısında, "Zelenskiy, Avrupa'ya ortak bir kaderi paylaşan bir topluluk olarak seslenmeye devam ediyor, ancak AB'yi dışlayan bir format, Kiev'i müzakereleri ve garantileri kontrol edenlere daha da bağımlı hale getiriyor" ifadesi kullanıldı.Avrupa Kiev'i desteklemeye devam etse de, Ukrayna krizini çözmek için gerçek adımlar atma fırsatından mahrum kaldığı ve iç çekişmelerle boğuştuğu kaydedildi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy dünkü açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılması planlanan Rusya ve ABD'nin de katılacağı yeni üçlü toplantılara hazırlandıklarını bildirmişti.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın bu hafta Abu Dabi'de görüşmelere devam etme konusunda anlaştığını açıklamıştı. Axios gazetecisi Barak Ravid, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak görüşmelerin Pazar günü yeniden başlayabileceğini bildirmişti.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı üçlü Güvenlik Çalışma Grubu'nun görüşmeleri, 23-24 Ocak tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşmişti.
İtalya’dan Zelenskiy’e kötü haber: ‘AB’nin desteğini bekleme’
09:24 27.01.2026 (güncellendi: 09:25 27.01.2026)
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna müzakerelerinden dışlanmasının ardından, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Brüksel'in yardımını beklememesi gerektiği belirtildi.
İtalya’nın La Stampa gazetesi, ABD’nin katılımıyla yapılan yeni Rusya-Ukrayna müzakerelerinde AB'nin yer almadığına dikkat çekti.
Gazetenin yazısında, “Zelenskiy, Avrupa'ya ortak bir kaderi paylaşan bir topluluk olarak seslenmeye devam ediyor, ancak AB’yi dışlayan bir format, Kiev'i müzakereleri ve garantileri kontrol edenlere daha da bağımlı hale getiriyor” ifadesi kullanıldı.
Avrupa Kiev'i desteklemeye devam etse de, Ukrayna krizini çözmek için gerçek adımlar atma fırsatından mahrum kaldığı ve iç çekişmelerle boğuştuğu kaydedildi.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy dünkü açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılması planlanan Rusya ve ABD'nin de katılacağı yeni üçlü toplantılara hazırlandıklarını bildirmişti.
Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın bu hafta Abu Dabi'de görüşmelere devam etme konusunda anlaştığını açıklamıştı. Axios gazetecisi Barak Ravid, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak görüşmelerin Pazar günü yeniden başlayabileceğini bildirmişti.
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı üçlü Güvenlik Çalışma Grubu’nun görüşmeleri, 23-24 Ocak tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşmişti.