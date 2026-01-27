‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de güvenliğini etkileyecek denkleme dahil olmalı’

“Yunanistan ile iş birliği yapan İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu akıllıca kullanarak silah satıyor ve keşif gözetleme kabiliyetlerini Ege’ye kadar uzatmış oluyor. Yunanistan Aşil Kalkanı Projesi ile Ege adalarına hava savunma sistemi kuruyor ve İsrailli firmalarla çalışacak. Girit’e bir hava radarının konumlandırılması projesi de var. İsrail, keşif gözetleme imkan kabiliyetlerini tüm Doğu Akdeniz ve Ege’yi kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu noktada da Yunanistan’ın Türkiye korkusunu kullanıyor. Yunanistan’ı birkaç günde Türk ordusunun işgal edebileceği söyleniyordu. Bunlar belli noktalarda insanın gururunu okşuyor. Yunanistan’da ciddi bir Türkiye korkusu olduğu doğru ancak akıllı bir ülke bu korkuyu deşmez. Bu korku deşildikçe Yunanistan, Türkiye’ye karşı askeri ittifak geliştirmek istiyor. İsrail ve ABD ile ilişkilerini askeri bazda geliştiriyor. Kazanan Fransız ve İsrail şirketleri oluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlediği bir toplantıda Türkiye-Yunanistan arasında stratejik diyalog toplantısının şubat ayında olacağını beyan etti. Türkiye, Yunanistan’a ‘hak ve menfaatlerimizi koruma noktasında kararlıyız ama sizi tehdit olarak görmüyoruz’ demeli.

Yunanistan her zaman taleplerini yüksekten açar. ‘Ege’de kara sularımızı 12 mile çıkartma hakkımızı saklı tutuyoruz’ diyorlar. Mantıklı bir ülke kara sularını 12 mile çıkarmaması gerektiğini bilir. Türkiye dahil hiçbir ülkenin bunu kabul etmeyeceğini bilmeleri gerek. Türkiye’nin de başka herhangi bir ülkenin de buna vereceği tepki belli. Türkiye ve Yunanistan kendi sorunlarını ABD’yi, İsrail’i aradan çıkararak konuşmalı. Diğer ülkeler iki ülke arasındaki ilişkiyi, bu ülkelerin kırılganlıklarından faydalanarak lehlerine kullanıyorlar. Kazanan İsrail şirketleri oluyor. Yunanistan 2030 ya da 2035 yılına kadar 100 milyar dolara yakın savunma sanayiye para harcamak istiyor. Bu mümkün değil. Bu para harcanırsa halkın refahından kesilecek. Türkiye bölgesel bir aktör olarak gücünü daha diplomatik ve yumuşak kullanarak bu oyunu bozmalı. Türkiye’nin denkleme dahil olacağını düşünüyorum.”