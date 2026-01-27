https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-iranin-yakinlarinda-buyuk-bir-filomuz-var--1103051464.html

Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var

Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'ın yakınlarında büyük bir donanmaları olduğunu söz konusu filonun Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu söyledi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T00:01+0300

2026-01-27T00:01+0300

2026-01-27T00:17+0300

dünya

donald trump

i̇ran

venezuela

axios

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102929772_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_47346517b720aa3fd3fe5407d010cb79.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarındaki Amerikan deniz kuvvetlerinin sayısının Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu belirtti.Trump, Axios'a verdiği demeçte "İran'ın yakınında büyük bir donanmamız var. Venezuela yakınlarındakinden daha büyük" dedi.'İran anlaşma yapmak istiyor'Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini bunun için onunla defalarca iletişime geçmek istediklerini belirtti.İran'ın Washington ile diyalog arayışında olduğunu söyleyen Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/irandan-yeni-aciklama-internet-erisimi-yeniden-normale-donuyor-1103045539.html

i̇ran

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, venezuela, axios