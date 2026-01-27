https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-iranin-yakinlarinda-buyuk-bir-filomuz-var--1103051464.html
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
ABD Başkanı Trump, İran'ın yakınlarında büyük bir donanmaları olduğunu söz konusu filonun Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarındaki Amerikan deniz kuvvetlerinin sayısının Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu belirtti.Trump, Axios'a verdiği demeçte "İran'ın yakınında büyük bir donanmamız var. Venezuela yakınlarındakinden daha büyük" dedi.'İran anlaşma yapmak istiyor'Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini bunun için onunla defalarca iletişime geçmek istediklerini belirtti.İran'ın Washington ile diyalog arayışında olduğunu söyleyen Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
