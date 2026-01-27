Türkiye
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
27.01.2026
2026-01-27T00:01+0300
2026-01-27T00:17+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarındaki Amerikan deniz kuvvetlerinin sayısının Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu belirtti.Trump, Axios'a verdiği demeçte "İran'ın yakınında büyük bir donanmamız var. Venezuela yakınlarındakinden daha büyük" dedi.'İran anlaşma yapmak istiyor'Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini bunun için onunla defalarca iletişime geçmek istediklerini belirtti.İran'ın Washington ile diyalog arayışında olduğunu söyleyen Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.
00:01 27.01.2026 (güncellendi: 00:17 27.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarındaki Amerikan deniz kuvvetlerinin sayısının Venezuela yakınlarındakilerden daha fazla olduğunu belirtti.
Trump, Axios'a verdiği demeçte "İran'ın yakınında büyük bir donanmamız var. Venezuela yakınlarındakinden daha büyük" dedi.

'İran anlaşma yapmak istiyor'

Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini bunun için onunla defalarca iletişime geçmek istediklerini belirtti.
İran'ın Washington ile diyalog arayışında olduğunu söyleyen Trump "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.
