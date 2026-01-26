https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/irandan-yeni-aciklama-internet-erisimi-yeniden-normale-donuyor-1103045539.html
İran'dan yeni açıklama: İnternet erişimi yeniden normale dönüyor
İran'dan yeni açıklama: İnternet erişimi yeniden normale dönüyor
Sputnik Türkiye
İran yönetiminin, ülkede uygulanan internet kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya hazırlandığı aktarıldı. Yetkililer, uzun süreli kesintinin ekonomiyi aksattığını... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T18:34+0300
2026-01-26T18:34+0300
2026-01-26T18:34+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇ran
cenevre
i̇srail
açıklama
internet
i̇nternet erişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
İran’da internet erişimine yönelik kısıtlamaların önümüzdeki günlerde tamamen kaldırılacağı bildirildi. Açıklama, Ali Bahreyni’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki görevinden yaptığı değerlendirmeye dayandırıldı. Söz konusu açıklamanın Cenevre’de yapıldığı aktarıldı.Kısıtlamalar neden kaldırılıyorYetkilinin değerlendirmesine göre, uzun vadeli bir internet kapatmasının ülke ekonomisinin normal işleyişini bozduğu belirtildi. Bu nedenle İran yönetiminin kalıcı bir kesintiye sıcak bakmadığı ifade edildi. Halihazırda internetin birçok bölümüne yeniden erişim sağlandığı, tam açılmanın ise birkaç gün içinde gerçekleşebileceği kaydedildi.Güvenlik gerekçesi öne çıktıBahraini’nin, kısıtlamaların temel amacının şiddeti durdurmak olduğunu söylediği aktarıldı. Yetkili, bu süreçte barışçıl protestoları kendi amaçları için kullanan silahlı grupların engellenmesinin hedeflendiğini belirtti ve bu hedefe ulaşıldığını savundu.Protestoların arka planıÜlkedeki protestoların, ulusal para birimindeki sert değer kaybının ardından başladığı ve kısa sürede büyük kentlere yayıldığı hatırlatıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gösteriler sırasında silahlı grupların da ortaya çıktığını söylemişti. İran yönetimi, olayların arkasında İsrail ve ABD’nin bulunduğunu öne sürerken, Donald Trump’ın da Tahran’a yönelik sert açıklamalar yaptığı anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/iran-her-turlu-saldiriya-genis-kapsamli-karsilik-verilecektir-1103038726.html
i̇ran
cenevre
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, i̇ran, cenevre, i̇srail, açıklama, internet, i̇nternet erişimi
ortadoğu, donald trump, i̇ran, cenevre, i̇srail, açıklama, internet, i̇nternet erişimi
İran'dan yeni açıklama: İnternet erişimi yeniden normale dönüyor
İran yönetiminin, ülkede uygulanan internet kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya hazırlandığı aktarıldı. Yetkililer, uzun süreli kesintinin ekonomiyi aksattığını ve tam erişimin kısa sürede sağlanacağını bildirdi.
İran’da internet erişimine yönelik kısıtlamaların önümüzdeki günlerde tamamen kaldırılacağı bildirildi. Açıklama, Ali Bahreyni’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki görevinden yaptığı değerlendirmeye dayandırıldı. Söz konusu açıklamanın Cenevre’de yapıldığı aktarıldı.
Kısıtlamalar neden kaldırılıyor
Yetkilinin değerlendirmesine göre, uzun vadeli bir internet kapatmasının ülke ekonomisinin normal işleyişini bozduğu belirtildi. Bu nedenle İran yönetiminin kalıcı bir kesintiye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Halihazırda internetin birçok bölümüne yeniden erişim sağlandığı, tam açılmanın ise birkaç gün içinde gerçekleşebileceği kaydedildi.
Güvenlik gerekçesi öne çıktı
Bahraini’nin, kısıtlamaların temel amacının şiddeti durdurmak olduğunu söylediği aktarıldı. Yetkili, bu süreçte barışçıl protestoları kendi amaçları için kullanan silahlı grupların engellenmesinin hedeflendiğini belirtti ve bu hedefe ulaşıldığını savundu.
Ülkedeki protestoların, ulusal para birimindeki sert değer kaybının ardından başladığı ve kısa sürede büyük kentlere yayıldığı hatırlatıldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gösteriler sırasında silahlı grupların da ortaya çıktığını söylemişti. İran yönetimi, olayların arkasında İsrail ve ABD’nin bulunduğunu öne sürerken, Donald Trump’ın da Tahran’a yönelik sert açıklamalar yaptığı anımsatıldı.