https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/telegramin-kurucusu-durov-whatsappin-guvenli-olduguna-inanmak-icin-beyin-olumunuzun-gerceklesmis-1103070852.html

Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp'ın güvenli olduğuna inanmak için beyin ölümünüzün gerçekleşmiş olmak gerekiyor

Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp'ın güvenli olduğuna inanmak için beyin ölümünüzün gerçekleşmiş olmak gerekiyor

Sputnik Türkiye

Telegram kurucusu Durov, Meta’nın kullanıcı mesajlarını okuyamayacağına inananlara seslenerek WhatsApp’ın sözde 'şifreleme' sistemini incelediklerinde birçok... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T14:46+0300

2026-01-27T14:46+0300

2026-01-27T14:46+0300

dünya

pavel durov

meta

telegram

whatsapp

avrupa birliği

fransa

kremlin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087382198_0:59:704:455_1920x0_80_0_0_406adbff030707df546f920f294d569a.png

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp’ın hiçbir anlamlı gizliliğe sahip olmadığı konusunda şüphe olmadığını öne sürdü. Durov, söz konusu bu açıklamayı WhatsApp’ın ana şirketi Meta’ya karşı açılan yeni bir dava ile ilgili olarak yaptı.Geçen hafta ABD’de bir bölge mahkemesinde Meta'ya karşı açılan büyük bir toplu dava kapsamında Avustralya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerden uluslararası bir davacı grubu, Meta'yı WhatsApp hizmetinin gizliliği hakkında yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçladı.Durov X’te yaptığı paylaşımda, Meta’nın kullanıcı mesajlarını okuyamayacağı yönündeki iddialarla alay ederek şu cümleleri kaydetti:Durov uzun süredir WhatsApp’ı bir 'gözetim aracı' olarak eleştiriyor ve özellikle uygulamanın 2014’te Meta (o zamanki adıyla Facebook) tarafından satın alınmasının ardından kullanıcıların uygulamadan tamamen uzak durmasını tavsiye ediyor. 2022’de Durov, WhatsApp’ta düzenli olarak keşfedilen güvenlik açıklarının kazara olmadığını, muhtemelen 'arka kapılar' olduğunu söylemişti.Öte yandan Durov, Avrupa Birliği’nde de önemli hukuki zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Fransız yetkililer, Telegram’ın moderasyon politikalarının suç faaliyetlerinin artmasına izin verdiğini iddia etmişti. Eylül 2024’te Durov, Telegram’ın Gizlilik Politikası’nda bir güncelleme yaptığını duyurmuş; platform kurallarını ihlal eden kullanıcıların IP adresleri ve telefon numaralarının 'geçerli yasal talepler karşısında ilgili yetkililere açıklanabileceğini' açıklamıştı..Dava, WhatsApp’ın gizlilik vaadinin temel taşını sorguluyor: Signal protokolünü kullanan varsayılan uçtan uca şifreleme. Davacılar, uygulama içindeki 'sadece bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya paylaşabilir' iddiasının aksine, Meta ve WhatsApp’ın WhatsApp kullanıcılarının sözde ‘özel’ tüm iletişimlerini depoladığını, analiz ettiğini ve neredeyse her şeye erişebildiğini öne sürüyor.Meta sözcüsü Andy Stone iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Stone yaptığı açıklamada, “İnsanların WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğine dair herhangi bir iddia tamamen yanlış ve saçmadır” diyerek söz konusu davayı 'saçma bir kurgu eseri' olarak nitelendirmişti.Geçen yıl Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, tüm mesajlaşma uygulamalarının istihbarat ve güvenlik servisleri için 'kesinlikle şeffaf sistemler' olduğunu ifade etmişti. Rus yetkililer, WhatsApp ve Telegram’ı veri taleplerine uymada çifte standart uygulamakla defalarca eleştirmiş ve bazı yasama organları, WhatsApp’ın ülkedeki faaliyetlerini 'ulusal güvenliğin ihlali' olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meta-ceosu-zuckerberg-cia-whatsapp-mesajlarini-okuyabilir--1092574189.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pavel durov, meta, telegram, whatsapp, avrupa birliği, fransa, kremlin, dmitriy peskov