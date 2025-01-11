https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meta-ceosu-zuckerberg-cia-whatsapp-mesajlarini-okuyabilir--1092574189.html

Meta CEO'su Zuckerberg: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir

Meta CEO'su Zuckerberg: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir

Sputnik Türkiye

Meta CEO'su Zuckerberg, şifrelemenin Meta'nın sohbetlere erişmesini engellediğini ancak birisinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna giriş yaptığında... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T17:22+0300

2025-01-11T17:22+0300

2025-01-11T17:22+0300

dünya

meta

mark zuckerberg

cia

whatsapp

şifreleme

şifreleme anahtarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4778fc60ba03c14fa8add0db8215c1a.jpg

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, CIA de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan giriş yaparak WhatsApp mesajlarına erişebildiğini ve platformun uçtan uca şifrelemesini etkili bir şekilde atlatılabileceğini kabul etti.Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin Meta'nın mesaj içeriğini görüntülemesini engellerken, bir kullanıcının telefonuna fiziksel erişime karşı koruma sağlamadığını açıkladı.“Şifrelemenin gerçekten iyi yaptığı şey, hizmeti yürüten şirketin bunu görmemesini sağlamaktır. Yani WhatsApp kullanıyorsanız, Meta sunucularının bu mesajın içeriğini gördüğü bir nokta yok” diyen Zuckerberg, birileri Meta'nın veri tabanlarına girse bile kullanıcıların özel metinlerine erişemeyeceğini belirtti. Ancak Zuckerberg şifrelemenin kolluk kuvvetlerinin cihazlarda depolanan mesajları görüntülemesini engellemediğini belirterek, “Yaptıkları şey telefonunuza erişmek. Yani herhangi bir şeyin şifrelenmiş olması önemli değil, onu açıkça görebilirler, dedi.Zuckerberg kullanıcıların özel mesajlarının doğrudan cihazlarına girilerek tehlikeye atılabileceği gerçeğinin Meta'nın kaybolan mesajlar fikrini ortaya atmasının nedeni olduğunu belirterek, “Eğer birisi telefonunuzu ele geçirdiyse ve orada olup biten her şeyi görebiliyorsa, o zaman tabii ki gelen şeyleri de görebilir. Bu yüzden şifrelenmiş olması ve kaybolması, bence oldukça iyi bir güvenlik ve gizlilik standardıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/facebookun-kurucusundan-itiraf-joe-biden-covid-19-asisinin-yan-etkileri-konusunda-sansur-1092562331.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meta, mark zuckerberg, cia, whatsapp, şifreleme, şifreleme anahtarı