https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meta-ceosu-zuckerberg-cia-whatsapp-mesajlarini-okuyabilir--1092574189.html
Meta CEO'su Zuckerberg: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir
Meta CEO'su Zuckerberg: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir
Sputnik Türkiye
Meta CEO'su Zuckerberg, şifrelemenin Meta'nın sohbetlere erişmesini engellediğini ancak birisinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna giriş yaptığında... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T17:22+0300
2025-01-11T17:22+0300
2025-01-11T17:22+0300
dünya
meta
mark zuckerberg
cia
whatsapp
şifreleme
şifreleme anahtarı
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, CIA de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan giriş yaparak WhatsApp mesajlarına erişebildiğini ve platformun uçtan uca şifrelemesini etkili bir şekilde atlatılabileceğini kabul etti.Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin Meta'nın mesaj içeriğini görüntülemesini engellerken, bir kullanıcının telefonuna fiziksel erişime karşı koruma sağlamadığını açıkladı.“Şifrelemenin gerçekten iyi yaptığı şey, hizmeti yürüten şirketin bunu görmemesini sağlamaktır. Yani WhatsApp kullanıyorsanız, Meta sunucularının bu mesajın içeriğini gördüğü bir nokta yok” diyen Zuckerberg, birileri Meta'nın veri tabanlarına girse bile kullanıcıların özel metinlerine erişemeyeceğini belirtti. Ancak Zuckerberg şifrelemenin kolluk kuvvetlerinin cihazlarda depolanan mesajları görüntülemesini engellemediğini belirterek, “Yaptıkları şey telefonunuza erişmek. Yani herhangi bir şeyin şifrelenmiş olması önemli değil, onu açıkça görebilirler, dedi.Zuckerberg kullanıcıların özel mesajlarının doğrudan cihazlarına girilerek tehlikeye atılabileceği gerçeğinin Meta'nın kaybolan mesajlar fikrini ortaya atmasının nedeni olduğunu belirterek, “Eğer birisi telefonunuzu ele geçirdiyse ve orada olup biten her şeyi görebiliyorsa, o zaman tabii ki gelen şeyleri de görebilir. Bu yüzden şifrelenmiş olması ve kaybolması, bence oldukça iyi bir güvenlik ve gizlilik standardıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/facebookun-kurucusundan-itiraf-joe-biden-covid-19-asisinin-yan-etkileri-konusunda-sansur-1092562331.html
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meta, mark zuckerberg, cia, whatsapp, şifreleme, şifreleme anahtarı
meta, mark zuckerberg, cia, whatsapp, şifreleme, şifreleme anahtarı
Meta CEO'su Zuckerberg: CIA, WhatsApp mesajlarını okuyabilir
Meta CEO'su Zuckerberg, şifrelemenin Meta'nın sohbetlere erişmesini engellediğini ancak birisinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna giriş yaptığında mesajların okunabileceğini dile getirdi.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, CIA de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan giriş yaparak WhatsApp mesajlarına erişebildiğini ve platformun uçtan uca şifrelemesini etkili bir şekilde atlatılabileceğini kabul etti.
Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, WhatsApp'ın şifrelemesinin Meta'nın mesaj içeriğini görüntülemesini engellerken, bir kullanıcının telefonuna fiziksel erişime karşı koruma sağlamadığını açıkladı.
“Şifrelemenin gerçekten iyi yaptığı şey, hizmeti yürüten şirketin bunu görmemesini sağlamaktır. Yani WhatsApp kullanıyorsanız, Meta sunucularının bu mesajın içeriğini gördüğü bir nokta yok” diyen Zuckerberg, birileri Meta'nın veri tabanlarına girse bile kullanıcıların özel metinlerine erişemeyeceğini belirtti.
Ancak Zuckerberg şifrelemenin kolluk kuvvetlerinin cihazlarda depolanan mesajları görüntülemesini engellemediğini belirterek, “Yaptıkları şey telefonunuza erişmek. Yani herhangi bir şeyin şifrelenmiş olması önemli değil, onu açıkça görebilirler, dedi.
Zuckerberg kullanıcıların özel mesajlarının doğrudan cihazlarına girilerek tehlikeye atılabileceği gerçeğinin Meta'nın kaybolan mesajlar fikrini ortaya atmasının nedeni olduğunu belirterek, “Eğer birisi telefonunuzu ele geçirdiyse ve orada olup biten her şeyi görebiliyorsa, o zaman tabii ki gelen şeyleri de görebilir. Bu yüzden şifrelenmiş olması ve kaybolması, bence oldukça iyi bir güvenlik ve gizlilik standardıdır" dedi.