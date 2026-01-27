https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ahmet-hakan-sislide-oldurulen-ozbek-kadin-hakkinda-konustu-dunyanin-yasadigi-sorunu-biz-de-1103057069.html

Ahmet Hakan Şişli'de öldürülen Özbek kadın hakkında konuştu: 'Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz, olan biten bu'

Ahmet Hakan, Şişli'de Özbek kadının öldürülerek çöpe atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Olan biten bu"... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de, Özbek Durdona Khakımova, yine Özbekler tarafından vahşice katledildi. Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K, kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Katil zanlılarının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı:'İngiltere de böyle Fransa da böyle'Ahmet Hakan "Yüzde 97’ye sesleniyorum" diyerek "Dünya artık eskisi gibi değil. Sadece ülke vatandaşlarının suç işlediği bir ülke, dünyada kalmadı. İngiltere de böyle Fransa da böyle. Avrupa’da aşırı sağ, bu yüzden yükseliyor. ABD’de bu yüzden göçmen avcısı ajanlar, güpegündüz cinayet işliyor. Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Olan biten bu." ifadelerini kullandı.

