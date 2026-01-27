Türkiye
Ahmet Hakan Şişli'de öldürülen Özbek kadın hakkında konuştu: 'Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz, olan biten bu'
İstanbul Şişli'de, Özbek Durdona Khakımova, yine Özbekler tarafından vahşice katledildi. Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K, kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Katil zanlılarının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı:
Ahmet Hakan, Şişli'de Özbek kadının öldürülerek çöpe atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Olan biten bu" dedi.
İstanbul Şişli'de, Özbek Durdona Khakımova, yine Özbekler tarafından vahşice katledildi. Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K, kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Katil zanlılarının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı:
"Katil ve yardımcısı, tam yurtdışına çıkarken enselendi. Üstelik çok kısa bir süre içinde. Konuyla ilgili yapılan haberlerin altına yazılan yorumların yüzde 97’sinde şu yazıyordu: “Özbek, Özbek’i İstanbul’da doğruyor. Bunların ülkemizde ne işi var."

'İngiltere de böyle Fransa da böyle'

Ahmet Hakan "Yüzde 97’ye sesleniyorum" diyerek "Dünya artık eskisi gibi değil. Sadece ülke vatandaşlarının suç işlediği bir ülke, dünyada kalmadı. İngiltere de böyle Fransa da böyle. Avrupa’da aşırı sağ, bu yüzden yükseliyor. ABD’de bu yüzden göçmen avcısı ajanlar, güpegündüz cinayet işliyor. Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Olan biten bu." ifadelerini kullandı.
