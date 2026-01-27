Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sigara-yasaklari-genisletiliyor-oyun-alanlari-park-ve-bahcelere-duzenleme-yolda-1103076640.html
Sigara yasakları genişletiliyor: Oyun alanları, park ve bahçelere düzenleme yolda
Sigara yasakları genişletiliyor: Oyun alanları, park ve bahçelere düzenleme yolda
Sağlık Bakanlığı'nın tütün bağımlılığıyla mücadeleye yönelik hazırladığı taslağa göre satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasında sergilenmeyecek... 27.01.2026
2026-01-27T18:50+0300
2026-01-27T18:51+0300
Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı yeni bir taslak üzerinde çalışıyor.Düzenleme kapsamında sigaranın kamusal alanlardaki görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Habertürk'e göre; satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak, ürünlerin görünmesi tamamen engellenecek. Ayrıca park, bahçe ve oyun alanlarında çocukların etkilenmemesi amacıyla sigaranın görünürlüğü azaltılacak.Kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatın da değiştirileceği çalışmada, elektronik sigara gibi ürünlerin zararsız olduğu algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bakan-memisoglu-sigara-icilen-alanlari-ve-sigara-icme-goruntulerini-azaltmaya-yonelik-bir-mevzuat-1102931437.html
türki̇ye
Sigara yasakları genişletiliyor: Oyun alanları, park ve bahçelere düzenleme yolda

18:50 27.01.2026
Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın tütün bağımlılığıyla mücadeleye yönelik hazırladığı taslağa göre satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasında sergilenmeyecek, ürünlerin görünmesi tamamen engellenecek. Ayrıca çocukların sigara kullanımını görmemesi amacıyla park, bahçe ve oyun alanlarında yeni düzenlemeler yapılacak.
Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı yeni bir taslak üzerinde çalışıyor.
Düzenleme kapsamında sigaranın kamusal alanlardaki görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Habertürk'e göre; satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak, ürünlerin görünmesi tamamen engellenecek. Ayrıca park, bahçe ve oyun alanlarında çocukların etkilenmemesi amacıyla sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
Kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatın da değiştirileceği çalışmada, elektronik sigara gibi ürünlerin zararsız olduğu algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
TÜRKİYE
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var
22 Ocak, 00:10
