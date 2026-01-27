https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sigara-yasaklari-genisletiliyor-oyun-alanlari-park-ve-bahcelere-duzenleme-yolda-1103076640.html
Sigara yasakları genişletiliyor: Oyun alanları, park ve bahçelere düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın tütün bağımlılığıyla mücadeleye yönelik hazırladığı taslağa göre satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasında sergilenmeyecek... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T18:50+0300
2026-01-27T18:50+0300
2026-01-27T18:51+0300
Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı yeni bir taslak üzerinde çalışıyor.Düzenleme kapsamında sigaranın kamusal alanlardaki görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Habertürk'e göre; satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak, ürünlerin görünmesi tamamen engellenecek. Ayrıca park, bahçe ve oyun alanlarında çocukların etkilenmemesi amacıyla sigaranın görünürlüğü azaltılacak.Kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatın da değiştirileceği çalışmada, elektronik sigara gibi ürünlerin zararsız olduğu algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bakan-memisoglu-sigara-icilen-alanlari-ve-sigara-icme-goruntulerini-azaltmaya-yonelik-bir-mevzuat-1102931437.html
türki̇ye
18:50 27.01.2026 (güncellendi: 18:51 27.01.2026)
Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı yeni bir taslak üzerinde çalışıyor.
Düzenleme kapsamında sigaranın kamusal alanlardaki görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Habertürk'e göre; satış noktalarında tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak, ürünlerin görünmesi tamamen engellenecek. Ayrıca park, bahçe ve oyun alanlarında çocukların etkilenmemesi amacıyla sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
Kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatın da değiştirileceği çalışmada, elektronik sigara gibi ürünlerin zararsız olduğu algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.