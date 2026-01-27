https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/sedef-kabas-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1103072020.html

Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş’ın söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edileceği bildirildi.Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, 8. Sulh Ceza Hakimliği’nde çıkarıldığı duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

