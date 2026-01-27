Türkiye
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.01.2026
Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

© İHAGazeteci Sedef Kabaş
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© İHA
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sedef Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş’ın söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, 8. Sulh Ceza Hakimliği’nde çıkarıldığı duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aziz İhsan Aktaş davası başladı, 200 sanık ilk kez hakim karşısında: 'Kaçmadım, buradayım'
