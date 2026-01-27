https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/savunma-sanayiinde-2026-hedefi-celik-kubbeyi-guclendirmek-1103068112.html

Savunma sanayiinde 2026 hedefi: Çelik Kubbe’yi güçlendirmek

Savunma sanayiinde 2026 hedefi: Çelik Kubbe'yi güçlendirmek

Sputnik Türkiye

İran ile İsrail arasında 2025 yılında gerçekleşen 12 gün savaşı sonrasında Türkiye 'Çelik Kubbe' sistemini gündemine aldı. İlk orak 47 araçlık hava savunma...

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler sonrasında hava savunma sistemleri gündemdeki önemi her geçen gün artıyor. Özellikle 2025 yılında İran ile İsrail arasında gerçekleşen 12 gün savaşında savunma sistemleri savunma sanayinde öncelikli başlık haline geldi.İran- İsrail çatışmalarında karşılıklı olarak atılan füzeler ve SİHA saldırıları hava savunma sistemlerinin önemini ve başarılarını tartışma konusu haline getirdi. Ülkeler bu gelişme sonrasında hava savunma sistemlerini yeniden gözden geçirmeye ve yeni sistemleri geliştirmeye başladı.Bölgedeki gelişmeler en çok Türkiye'nin bu konuda hazırlıklarını gözden geçirmek zorunda bıraktı. 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, “Çelik Kubbe” olarak adlandırılan proje gündeme alındı.2025 yılında "Çelik Kubbe” projesi resmî olarak aktif edildi. İlk olarak toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemleri envantere alındı. Çelik Kubbe kapsamında hava savunma sistemleri radar ve elektronik harp sistemleri teslim edildi.2026 yılında bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve yeni sistemlerle donatmak hedef olarak belirlendi. 2026 yılında bu hedefe ulaşmak için 2026 yılı bütçesinden toplam 2 trilyon 155 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu tutar merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 11.4’üne karşılık geliyor.Çelik Kubbe'nin parçaları

2026

