Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Dilencilik ve hanutçuluk yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği, kamu düzeni, güvenlik ve toplumsal huzurun korunması amacıyla il genelinde dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerini yasakladı. Umuma açık alanlarda vatandaşları rahatsız eden para isteme, cam silme ve ısrarcı müşteri daveti gibi uygulamalara karşı idari ve adli işlem yapılacak.
Şanlıurfa Valiliği, kamu düzeni, güvenliği ve toplumsal huzurun korunması amacıyla il genelinde dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Karar, Valilik tarafından yayımlanan genel emir ile yürürlüğe girdi.
Kentte sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, otoparklar, duraklar, tarihi ve kültürel alanlar, ibadethaneler, banka ATM’leri, köprü altları, trafik ışıkları ve kavşaklar başta olmak üzere umuma açık alanlarda dilenmek, insanları rahatsız ederek para istemek, araç camı silmek, mendil, çiçek ve benzeri ürünler satmak yasaklandı.
Trafik ve çevre güvenliği gerekçesi
Ayrıca toplu taşıma araçları, mezarlıklar, nikah salonları, eğlence mekanları ve kaldırımlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde yapılan bu tür faaliyetlerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle önleneceği belirtildi.
Çocukların çalıştırılmasına yasak
Genel emirde, çocukların velileri veya vasileri yanında bulunsa dahi çöplerden ve sokaklardan geri dönüşüm malzemesi toplama işlerinde çalıştırılmalarının ve bu faaliyetlere dahil edilmelerinin yasaklandığı ifade edildi.
Hanutçuluk faaliyetlerine net sınırlar
Kararda, hanutçuluk olarak tanımlanan; iş yeri önlerinde yayaların geçişini engelleyen, ısrarcı, yüksek sesli veya fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemleri ile iş yeri sınırları dışında yapılan tanıtım ve ikram faaliyetlerinin de yasak kapsamına alındığı bildirildi.
Karara aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlem uygulanacağı belirtildi. Fiillerin çocuklar tarafından işlendiğinin tespiti halinde ise ebeveynler veya vasiler hakkında da cezai işlem yapılacağı açıklandı.
Vali Şıldak: Olumsuzlukları önlemeyi amaçlıyoruz
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hasan Şıldak, şu ifadeleri kullandı:
“Dilencilik ve vatandaşları rahatsız ederek para isteme faaliyetleri kamu düzenini bozabilmekte, zaman zaman da trafik ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Özellikle çocuklar, engelliler ve kendini idare edemeyecek durumdaki kişilerin istismar edildiği bu tür faaliyetlerin zamanla organize yapılara dönüşebildiği ve suçla bağlantılı sonuçlar doğurabildiği de göz önüne alınarak hazırladığımız genel emir kararını uygulayarak, ilimizde yaşanması muhtemel olumsuz durumları önlemeyi amaçlıyoruz.”
