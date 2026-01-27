https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ozel-egitim-destek-tutarlari-belli-oldu-resmi-gazetede-yayimlandi-1103059331.html

Özel eğitim destek tutarları belli oldu: Resmi Gazete’de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için 2026 yılında uygulanacak destek tutarları, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle netleşti. Düzenlemeye göre bireysel... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin destek eğitim giderlerini düzenleyen yeni tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan düzenleme ile 2026 yılı için bütçeden karşılanacak eğitim giderleri belirlendi.Kimler destekten yararlanabilecek?Düzenlemeye göre; sağlık kurulu raporu ile asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Bireysel ve grup eğitimi i̇çin belirlenen tutarlar5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi için;Tebliğde, gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödeme yapılmasına neden olunması halinde, söz konusu tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği hükme bağlandı. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı durumunda ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği belirtildi.Söz konusu tebliğ, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

