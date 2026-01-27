https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ozel-egitim-destek-tutarlari-belli-oldu-resmi-gazetede-yayimlandi-1103059331.html
Özel eğitim destek tutarları belli oldu: Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel eğitim destek tutarları belli oldu: Resmi Gazete’de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için 2026 yılında uygulanacak destek tutarları, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle netleşti. Düzenlemeye göre bireysel... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T10:18+0300
2026-01-27T10:18+0300
2026-01-27T10:18+0300
türki̇ye
resmi gazete
destek
eğitim
türkiye cumhuriyeti
milli eğitim bakanlığı (meb)
maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin destek eğitim giderlerini düzenleyen yeni tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan düzenleme ile 2026 yılı için bütçeden karşılanacak eğitim giderleri belirlendi.Kimler destekten yararlanabilecek?Düzenlemeye göre; sağlık kurulu raporu ile asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Bireysel ve grup eğitimi i̇çin belirlenen tutarlar5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi için;Tebliğde, gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödeme yapılmasına neden olunması halinde, söz konusu tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği hükme bağlandı. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı durumunda ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği belirtildi.Söz konusu tebliğ, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/altin-rallisinde-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1103059080.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
resmi gazete, destek, eğitim, türkiye cumhuriyeti, milli eğitim bakanlığı (meb), maliye bakanlığı
resmi gazete, destek, eğitim, türkiye cumhuriyeti, milli eğitim bakanlığı (meb), maliye bakanlığı
Özel eğitim destek tutarları belli oldu: Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için 2026 yılında uygulanacak destek tutarları, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle netleşti. Düzenlemeye göre bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için 2 bin 168 lira devlet tarafından karşılanacak.
Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin destek eğitim giderlerini düzenleyen yeni tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan düzenleme ile 2026 yılı için bütçeden karşılanacak eğitim giderleri belirlendi.
Kimler destekten yararlanabilecek?
Düzenlemeye göre; sağlık kurulu raporu ile asgari yüzde 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitim alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Bireysel ve grup eğitimi i̇çin belirlenen tutarlar
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimi için;
Bireysel eğitim
: Aylık 7 bin 748 lira
,
Grup eğitimi
: Aylık 2 bin 168 lira
olarak belirlendi. Bu tutarlar KDV hariç
olacak. Belirlenen destek tutarlarını aşan kısım ise ilgililer tarafından karşılanacak
.
Tebliğde, gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödeme yapılmasına neden olunması halinde, söz konusu tutarların iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği hükme bağlandı. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı durumunda ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği belirtildi.
Söz konusu tebliğ, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.