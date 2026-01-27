https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/samsunda-bir-kisi-arac-icinde-bicak-ve-satirla-olduruldu-3-zanli-tutuklandi-1103077627.html

'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü

'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü

Samsun'un Canik ilçesinde bıçak ve satırla işlenen cinayete ilişkin bir kadınla eşi ve oğlu tutuklandı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Bir araçta 45 yaşındaki Ferit M'nin bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. ve D.A.S. ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kamuoyunda 'yasak aşk cinayeti' olarak bilinen ve 24 Ocak'ta yaşanan olayda aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. , Ferit M.'ye bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.

