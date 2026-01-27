Türkiye
'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü
'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü
'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü
Samsun'un Canik ilçesinde bıçak ve satırla işlenen cinayete ilişkin bir kadınla eşi ve oğlu tutuklandı. 27.01.2026
Bir araçta 45 yaşındaki Ferit M'nin bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. ve D.A.S. ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kamuoyunda 'yasak aşk cinayeti' olarak bilinen ve 24 Ocak'ta yaşanan olayda aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. , Ferit M.'ye bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.
'Yasak aşk cinayeti' olarak bilinen olayda 3 tutuklama: Araç içinde bıçak ve satırla öldürülmüştü

20:36 27.01.2026 (güncellendi: 21:16 27.01.2026)
© AA / Erkut KargınSamsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
Samsun'un Canik ilçesinde bıçak ve satırla işlenen cinayete ilişkin bir kadınla eşi ve oğlu tutuklandı.
Bir araçta 45 yaşındaki Ferit M'nin bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. ve D.A.S. ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kamuoyunda 'yasak aşk cinayeti' olarak bilinen ve 24 Ocak'ta yaşanan olayda aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. , Ferit M.'ye bıçak ve satırla saldırmış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.
