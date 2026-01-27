Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/azerbaycanda-bir-elcilige-saldiri-planladigi-suphesiyle-3-kisi-gozaltina-alindi-1103074982.html
Azerbaycan'da bir elçiliğe saldırı planladığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Azerbaycan'da bir elçiliğe saldırı planladığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan güvenlik güçlerinin, başkent Bakü’de bir elçiliğe yönelik saldırı planladığı öne sürülen üç kişiyi yakaladığı bildirildi. Yetkililer, şüphelilerin... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T17:48+0300
2026-01-27T17:48+0300
dünya
gideon sa'ar
i̇srail
azerbaycan
bakü
i̇slam devleti
horasan vilayeti
terör
terör saldırısı
büyükelçilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103074758_0:69:1025:645_1920x0_80_0_0_cd23fedb4f45606854333c0f0461f7d0.jpg
Azerbaycanlı yetkililerin açıklamasına göre, Bakü’de bir elçiliği hedef alan saldırı hazırlığı güvenlik güçleri tarafından engellendi. Devlet Güvenlik Servisi, üç kişinin saldırı planı aşamasındayken gözaltına alındığını duyurdu.Açıklamada, şüphelilerin ISIS-K (IŞİD'in Horasan kolu) mensuplarıyla temas kurduğu ve bu kapsamda silah temin ettiği aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin 2000, diğer ikisinin ise 2005 doğumlu olduğu belirtildi.'İsrail'in Bakü elçiliği' iddiasıYetkililer, zanlıların 'dini saiklerle terör eylemine hazırlık' suçlamasıyla tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Saldırının hedefindeki elçiliğin adı resmi olarak açıklanmadı.Ancak İsrail’de yayın yapan Channel 12 televizyonunun, hedefin İsrail’in Bakü Büyükelçiliği olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. Bu bilginin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığı kaydedildi.Diplomatik temasların ardındanGözaltıların, İlham Aliyev’in Bakü’de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmenin hemen sonrasında gerçekleşti. Görüşmede, Azerbaycan-İsrail iş forumu hazırlıklarının ele alındığı bildirilmişti. Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni bilgilerin paylaşılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/telegramin-kurucusu-durov-whatsappin-guvenli-olduguna-inanmak-icin-beyin-olumunuzun-gerceklesmis-1103070852.html
i̇srail
azerbaycan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103074758_36:0:987:713_1920x0_80_0_0_44dd6d7ad64b3eda36675d33e57b1c3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gideon sa'ar, i̇srail, azerbaycan, bakü, i̇slam devleti, horasan vilayeti, terör, terör saldırısı, büyükelçilik
gideon sa'ar, i̇srail, azerbaycan, bakü, i̇slam devleti, horasan vilayeti, terör, terör saldırısı, büyükelçilik

Azerbaycan'da bir elçiliğe saldırı planladığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı

17:48 27.01.2026
© AP Photo / Darko BandicAzerbaycan polis
Azerbaycan polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Abone ol
Azerbaycan güvenlik güçlerinin, başkent Bakü’de bir elçiliğe yönelik saldırı planladığı öne sürülen üç kişiyi yakaladığı bildirildi. Yetkililer, şüphelilerin silahlı bir örgütle bağlantılı olduğunu açıkladı.
Azerbaycanlı yetkililerin açıklamasına göre, Bakü’de bir elçiliği hedef alan saldırı hazırlığı güvenlik güçleri tarafından engellendi. Devlet Güvenlik Servisi, üç kişinin saldırı planı aşamasındayken gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada, şüphelilerin ISIS-K (IŞİD'in Horasan kolu) mensuplarıyla temas kurduğu ve bu kapsamda silah temin ettiği aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin 2000, diğer ikisinin ise 2005 doğumlu olduğu belirtildi.

'İsrail'in Bakü elçiliği' iddiası

Yetkililer, zanlıların 'dini saiklerle terör eylemine hazırlık' suçlamasıyla tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Saldırının hedefindeki elçiliğin adı resmi olarak açıklanmadı.
Ancak İsrail’de yayın yapan Channel 12 televizyonunun, hedefin İsrail’in Bakü Büyükelçiliği olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. Bu bilginin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığı kaydedildi.

Diplomatik temasların ardından

Gözaltıların, İlham Aliyev’in Bakü’de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmenin hemen sonrasında gerçekleşti.
Görüşmede, Azerbaycan-İsrail iş forumu hazırlıklarının ele alındığı bildirilmişti. Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni bilgilerin paylaşılabileceğini belirtti.
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Telegram'ın kurucusu Durov: WhatsApp'ın güvenli olduğuna inanmak için beyin ölümünüzün gerçekleşmiş olmak gerekiyor
14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала