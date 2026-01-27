https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/azerbaycanda-bir-elcilige-saldiri-planladigi-suphesiyle-3-kisi-gozaltina-alindi-1103074982.html

Azerbaycan'da bir elçiliğe saldırı planladığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan güvenlik güçlerinin, başkent Bakü’de bir elçiliğe yönelik saldırı planladığı öne sürülen üç kişiyi yakaladığı bildirildi. Yetkililer, şüphelilerin... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Azerbaycanlı yetkililerin açıklamasına göre, Bakü’de bir elçiliği hedef alan saldırı hazırlığı güvenlik güçleri tarafından engellendi. Devlet Güvenlik Servisi, üç kişinin saldırı planı aşamasındayken gözaltına alındığını duyurdu.Açıklamada, şüphelilerin ISIS-K (IŞİD'in Horasan kolu) mensuplarıyla temas kurduğu ve bu kapsamda silah temin ettiği aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin 2000, diğer ikisinin ise 2005 doğumlu olduğu belirtildi.'İsrail'in Bakü elçiliği' iddiasıYetkililer, zanlıların 'dini saiklerle terör eylemine hazırlık' suçlamasıyla tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Saldırının hedefindeki elçiliğin adı resmi olarak açıklanmadı.Ancak İsrail’de yayın yapan Channel 12 televizyonunun, hedefin İsrail’in Bakü Büyükelçiliği olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. Bu bilginin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığı kaydedildi.Diplomatik temasların ardındanGözaltıların, İlham Aliyev’in Bakü’de İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmenin hemen sonrasında gerçekleşti. Görüşmede, Azerbaycan-İsrail iş forumu hazırlıklarının ele alındığı bildirilmişti. Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni bilgilerin paylaşılabileceğini belirtti.

