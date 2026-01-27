https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1103065981.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Harkov Bölgesi’nin Kupyansk-Uzlavaya ve Zaporojye Bölgesi’nin Novoyakovlevka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve biri tank 25 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir S-200 hava savunma sistemini ve 105 uçak tipi İHA’sını engelledi.

