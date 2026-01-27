https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1103065981.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T12:35+0300
2026-01-27T12:35+0300
2026-01-27T12:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
s-200
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_0aafdbfcfb5f51bb438c70f9e16b5298.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Harkov Bölgesi’nin Kupyansk-Uzlavaya ve Zaporojye Bölgesi’nin Novoyakovlevka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve biri tank 25 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir S-200 hava savunma sistemini ve 105 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ukrayna-istihbaratinin-rusyadaki-demiryolu-altyapisina-yonelik-bir-teror-saldirisi-onlendi-1103060734.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103065616_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_f54750d9e79ec6d993652bb72ede5326.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, s-200
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, s-200
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı
12:35 27.01.2026 (güncellendi: 12:36 27.01.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Harkov Bölgesi’nin Kupyansk-Uzlavaya ve Zaporojye Bölgesi’nin Novoyakovlevka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.345 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve biri tank 25 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 154 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir S-200 hava savunma sistemini ve 105 uçak tipi İHA’sını engelledi.