Putin: Auschwitz'de, Sovyet ordusu tarafından son verilen korkunç suçları asla unutmayacağız
Rusya lideri Vladimir Putin, Polonya'daki Nazi toplama kampı Auschwitz’teki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 81. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu.Putin, “Yahudileri ve diğer halkları yok olmaktan kurtaran askerlerin ve komutanların kahramanlıkları karşısında eğiliyoruz. En zorlu sınavlarda pes etmeyen, partizan birliklerinde ve yeraltı güçlerinde savaşan, cephe gerisinde emek veren ve düşmanın yenilgiye uğratılmasına ve Büyük Zaferin kazanılmasına katkıda bulunan herkesin cesaretini ve azmini derin saygıyla anıyoruz” ifadesini kullandı.27 Ocak'ı bir yas günü olarak nitelendiren Rus lider, bu tarihin, Nazi rejiminin toplama kamplarında, cezalandırma operasyonlarında ve etnik ‘temizlik’ sırasında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi, Roman, Rus ve diğer milletlerden insanın çektiği acıları hatırlattığını belirtti.Bu gün düzenlenen anma etkinliklerinin, yabancı düşmanlığı, Rus düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede birlik olmayı teşvik ettiğini kaydeden Putin, “Bu sayede toplumda, özellikle gençler arasında vatanseverlik ve insancıl değerlerin, uyum ve sivil barış ideallerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacaklar” diye vurguladı.81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. Auschwitz kampında, 1940-1945 yılları arasında, büyük kısmı Yahudi olan yaklaşık 1.4 milyon kişi katledildi.
