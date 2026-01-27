Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/putin-auschwitzde-sovyet-ordusu-tarafindan-son-verilen-korkunc-suclari-asla-unutmayacagiz-1103068961.html
Putin: Auschwitz'de, Sovyet ordusu tarafından son verilen korkunç suçları asla unutmayacağız
Putin: Auschwitz'de, Sovyet ordusu tarafından son verilen korkunç suçları asla unutmayacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı Auschwitz’te, Kızıl Ordu tarafından son verilen korkunç suçların Rusya tarafından asla... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T13:55+0300
2026-01-27T13:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
auschwitz
kızıl ordu
polonya
almanya
nazi
savaş suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097402182_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_a9992d978406bb26b0291e063b22c3c3.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Polonya'daki Nazi toplama kampı Auschwitz’teki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 81. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu.Putin, “Yahudileri ve diğer halkları yok olmaktan kurtaran askerlerin ve komutanların kahramanlıkları karşısında eğiliyoruz. En zorlu sınavlarda pes etmeyen, partizan birliklerinde ve yeraltı güçlerinde savaşan, cephe gerisinde emek veren ve düşmanın yenilgiye uğratılmasına ve Büyük Zaferin kazanılmasına katkıda bulunan herkesin cesaretini ve azmini derin saygıyla anıyoruz” ifadesini kullandı.27 Ocak'ı bir yas günü olarak nitelendiren Rus lider, bu tarihin, Nazi rejiminin toplama kamplarında, cezalandırma operasyonlarında ve etnik ‘temizlik’ sırasında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi, Roman, Rus ve diğer milletlerden insanın çektiği acıları hatırlattığını belirtti.Bu gün düzenlenen anma etkinliklerinin, yabancı düşmanlığı, Rus düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede birlik olmayı teşvik ettiğini kaydeden Putin, “Bu sayede toplumda, özellikle gençler arasında vatanseverlik ve insancıl değerlerin, uyum ve sivil barış ideallerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacaklar” diye vurguladı.81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. Auschwitz kampında, 1940-1945 yılları arasında, büyük kısmı Yahudi olan yaklaşık 1.4 milyon kişi katledildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1103065981.html
rusya
auschwitz
polonya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097402182_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0c268eb17d65621b0454ee2800b1b445.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, auschwitz, kızıl ordu, polonya, almanya, nazi, savaş suçu
rusya, vladimir putin, auschwitz, kızıl ordu, polonya, almanya, nazi, savaş suçu

Putin: Auschwitz'de, Sovyet ordusu tarafından son verilen korkunç suçları asla unutmayacağız

13:55 27.01.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı Auschwitz’te, Kızıl Ordu tarafından son verilen korkunç suçların Rusya tarafından asla unutulmayacağını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Polonya'daki Nazi toplama kampı Auschwitz’teki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 81. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu.
Putin, “Yahudileri ve diğer halkları yok olmaktan kurtaran askerlerin ve komutanların kahramanlıkları karşısında eğiliyoruz. En zorlu sınavlarda pes etmeyen, partizan birliklerinde ve yeraltı güçlerinde savaşan, cephe gerisinde emek veren ve düşmanın yenilgiye uğratılmasına ve Büyük Zaferin kazanılmasına katkıda bulunan herkesin cesaretini ve azmini derin saygıyla anıyoruz” ifadesini kullandı.
27 Ocak'ı bir yas günü olarak nitelendiren Rus lider, bu tarihin, Nazi rejiminin toplama kamplarında, cezalandırma operasyonlarında ve etnik ‘temizlik’ sırasında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi, Roman, Rus ve diğer milletlerden insanın çektiği acıları hatırlattığını belirtti.
Bu gün düzenlenen anma etkinliklerinin, yabancı düşmanlığı, Rus düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede birlik olmayı teşvik ettiğini kaydeden Putin, “Bu sayede toplumda, özellikle gençler arasında vatanseverlik ve insancıl değerlerin, uyum ve sivil barış ideallerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacaklar” diye vurguladı.
81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. Auschwitz kampında, 1940-1945 yılları arasında, büyük kısmı Yahudi olan yaklaşık 1.4 milyon kişi katledildi.
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı
12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала