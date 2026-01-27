Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/pezeskiyan-ve-selman-gorustu-onlar-icin-istikrarsizliktan-baska-bir-sonuc-vermeyecektir-1103078931.html
Pezeşkiyan ve Selman görüştü: 'Onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir'
Pezeşkiyan ve Selman görüştü: 'Onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede ABD’nin tehditleri, bölgesel güvenlik ve ikili... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD'nin tehditleri ve bölgesel güvenlik ile ikili ilişkileri görüştü.Pezeşkiyan, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.Açıklamasında Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:Bin Selman, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ortadoğu, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, i̇ran, abd, i̇srail
Pezeşkiyan ve Selman görüştü: 'Onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir'

22:28 27.01.2026
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede ABD’nin tehditleri, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkileri ele aldı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD'nin tehditleri ve bölgesel güvenlik ile ikili ilişkileri görüştü.
Pezeşkiyan, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.
Açıklamasında Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Amerikalıların tehditleri ve psikolojik operasyonları bölgenin güvenliğini bozmayı amaçlamaktadır ve onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir. İslam ülkelerinin birliğinin ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti ettiğine inanıyorum ve bu nedenle İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir.

Dünyanın gözü önünde bize askeri saldırıda bulunan Amerikalılarla müzakere ediyorduk. Avrupa ülkeleriyle etkileşim halinde bir anlaşmaya ve sonuca vardık ancak bunu bozan Amerikalılar oldu. Onların bakış açısına göre, müzakere ve etkileşim, 'biz söyleriz, siz uygularsınız' anlamına gelir ve buna diyalog denmez."
Bin Selman, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü saldırganlığı, tehdidi veya gerilim oluşturulmasını kabul edilemez buluyoruz. Suudi Arabistan, kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle kapsamlı işbirliğine hazırdır."
