Pezeşkiyan ve Selman görüştü: 'Onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir'

Pezeşkiyan ve Selman görüştü: 'Onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede ABD'nin tehditleri, bölgesel güvenlik ve ikili... 27.01.2026

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD'nin tehditleri ve bölgesel güvenlik ile ikili ilişkileri görüştü.Pezeşkiyan, ülkedeki protestolarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.Açıklamasında Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:Bin Selman, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

