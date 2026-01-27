https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/mhpli-yildiz-keske-durusmalar-canli-yayinlanabilseydi-1103063155.html

MHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi

MHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ilk duruşma görülürken önemli bir açıklama yaptı ve "Keşke duruşmalar... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T12:09+0300

2026-01-27T12:09+0300

2026-01-27T12:18+0300

poli̇ti̇ka

feti yıldız

mhp

aziz ihsan aktaş

mahkeme

duruşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/35/1042413544_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e593a8a2d1f8d9376d303a0cff4c4ed.jpg

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanık hakim karşısına çıkıyor.Dava başlamadan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir yorum geldi.MHP'den duruşma talebiYıldız sosyal medya paylaşımında "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlar da canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu." dedi.Yıldız, 579 sayfalık iddianameden bilgiler verip 40'ı tutuklu 200 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığını hatırlattı.Örgüt kurmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın 42 farklı fiilden 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildiğini söyleyen Yıldız, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir ve Adıyaman Belediye Başkanı'nın şüpheliler arasında olduğunu belirtti.Yıldız'ın tüm açıklaması şöyle:Bahçeli de 'canlı yayınlansın' demiştiCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin başından bu yana dile getirdiği "Duruşmalar canlı yayınlansın" talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti.Bahçeli, “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bahcelinin-durusmalar-canli-yayinlansin-mesajina-erdogandan-yanit-bana-gore-gayet-guzel-bir-1097744830.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

duruşmaların canlı yayınlanması