MHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi
12:09 27.01.2026 (güncellendi: 12:18 27.01.2026)
© AAFeti Yıldız
© AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ilk duruşma görülürken önemli bir açıklama yaptı ve "Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi" dedi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanık hakim karşısına çıkıyor.
Dava başlamadan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
MHP'den duruşma talebi
Yıldız sosyal medya paylaşımında "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlar da canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu." dedi.
Yıldız, 579 sayfalık iddianameden bilgiler verip 40'ı tutuklu 200 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığını hatırlattı.
Örgüt kurmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın 42 farklı fiilden 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildiğini söyleyen Yıldız, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehir ve Adıyaman Belediye Başkanı'nın şüpheliler arasında olduğunu belirtti.
Yıldız'ın tüm açıklaması şöyle:
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. Şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.
Bahçeli de 'canlı yayınlansın' demişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin başından bu yana dile getirdiği "Duruşmalar canlı yayınlansın" talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti.
Bahçeli, “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz." demişti.
