https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bahcelinin-durusmalar-canli-yayinlansin-mesajina-erdogandan-yanit-bana-gore-gayet-guzel-bir-1097744830.html

Bahçeli'nin 'duruşmalar canlı yayınlansın' mesajına Erdoğan'dan yanıt: 'Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur'

Bahçeli'nin 'duruşmalar canlı yayınlansın' mesajına Erdoğan'dan yanıt: 'Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur"... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:56+0300

2025-07-09T13:56+0300

2025-07-09T14:08+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

duruşma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.Erdoğan'dan 'duruşmalar canlı yayınlansın' çağrısına destekErdoğan'a, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensupları mikrofno uzattı. Bahçeli'nin CHP'ye yönelik soruşturma duruşmaların canlı yayınlanması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi: Bahçeli ne demişti?Bahçeli, 8 Temmuz'daki grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'in belediye soruşturmalarına yönelik dava duruşmalarının canlı yayınlanması talebine olumlu yanıt vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bahceli-6-temmuzda-aldigimiz-kara-haberle-kahrolduk-1097688434.html

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