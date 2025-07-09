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Bahçeli'nin 'duruşmalar canlı yayınlansın' mesajına Erdoğan'dan yanıt: 'Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur'
Bahçeli'nin 'duruşmalar canlı yayınlansın' mesajına Erdoğan'dan yanıt: 'Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur"... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:56+0300
2025-07-09T14:08+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
duruşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.Erdoğan'dan 'duruşmalar canlı yayınlansın' çağrısına destekErdoğan'a, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensupları mikrofno uzattı. Bahçeli'nin CHP'ye yönelik soruşturma duruşmaların canlı yayınlanması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi: Bahçeli ne demişti?Bahçeli, 8 Temmuz'daki grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'in belediye soruşturmalarına yönelik dava duruşmalarının canlı yayınlanması talebine olumlu yanıt vermişti.
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erdoğan, erdoğan duruşmaların canlı yayınlanması, erdoğan canlı dava, erodğan canlı durşma
erdoğan, erdoğan duruşmaların canlı yayınlanması, erdoğan canlı dava, erodğan canlı durşma

Bahçeli'nin 'duruşmalar canlı yayınlansın' mesajına Erdoğan'dan yanıt: 'Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur'

13:56 09.07.2025 (güncellendi: 14:08 09.07.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.

Erdoğan'dan 'duruşmalar canlı yayınlansın' çağrısına destek

Erdoğan'a, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensupları mikrofno uzattı. Bahçeli'nin CHP'ye yönelik soruşturma duruşmaların canlı yayınlanması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.
Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur inşallah

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, 8 Temmuz'daki grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'in belediye soruşturmalarına yönelik dava duruşmalarının canlı yayınlanması talebine olumlu yanıt vermişti.
"CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayımlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz. CHP Genel Başkanı ile birlikte suçlamaların odağında bulunan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu asla unutmamalı. Devletin varlığı hukukla kaimdir."
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