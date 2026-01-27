Türkiye
Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısı: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısı: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli... 27.01.2026
27 ocak 2026 salı günü hava durumu
06:56 27.01.2026
© AA / Enes SansarFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AA / Enes Sansar
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esecek. İç ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. 17 il için sarı kodlu sağanak ve rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Ocak Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Adana, Aydın, Burdur, Giresun, Mersin, Kastamonu, Ordu, Sinop, Trabzon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Muğla, Samsun ve Tokat için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojik uyarılar

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, Sakarya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL - 15°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ - 17°C - Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ - 14°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR - 15°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 16°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS - 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 4°C - Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C - Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 5°C - Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
