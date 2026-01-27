Meteoroloji denizler için fırtına uyarısı yaptı: Sabah saatlerine dikkat

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/meteoroloji-denizler-icin-firtina-uyarisi-yapti-sabah-saatlerine-dikkat-1103052280.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Ege'de denizlere yönelik fırtına uyarısında bulundu. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yine sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi Karadeniz'den farklı olarak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
