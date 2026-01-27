https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/abdde-kar-firtinasi-can-almaya-devam-ediyor-en-az-26-kisi-hayatini-kaybetti-1103051929.html
ABD’de kar fırtınası can almaya devam ediyor: En az 26 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kar fırtınası can almaya devam ediyor: En az 26 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 9 eyalette en az 26 kişi hayatını kaybetti. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınasının en az 26 ölüme neden olduğu bildiriliyor.New York Post’un haberine göre, ölümler arasında kızak kazasında yaşamını yitiren 2 genç de bulunuyor. Maine eyaletinde ise içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir jetin düşmesi sonucu can kayıpları yaşandı.New York kentinde en az 7 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Belediye Başkanı Mamdani, konuya ilişkin açıklamasında, “Ölüm nedenlerinin ne olduğunu söylemek için henüz çok erken.” ifadelerini kullandı.Yetkililer, fırtınaya bağlı can kayıplarının toplamda 9 eyalette meydana geldiğini belirtti.Pazartesi öğleden sonra itibarıyla ABD genelinde yaklaşık 5 bin uçuş iptal edilirken, 5 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı. Yaklaşık 800 bin aboneye ise elektrik verilemedi.
ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınasının en az 26 ölüme neden olduğu bildiriliyor.
New York Post’un haberine göre, ölümler arasında kızak kazasında yaşamını yitiren 2 genç de bulunuyor. Maine eyaletinde ise içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir jetin düşmesi sonucu can kayıpları yaşandı.
New York kentinde en az 7 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Belediye Başkanı Mamdani, konuya ilişkin açıklamasında, “Ölüm nedenlerinin ne olduğunu söylemek için henüz çok erken.” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, fırtınaya bağlı can kayıplarının toplamda 9 eyalette meydana geldiğini belirtti.
Pazartesi öğleden sonra itibarıyla ABD genelinde yaklaşık 5 bin uçuş iptal edilirken, 5 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı. Yaklaşık 800 bin aboneye ise elektrik verilemedi.