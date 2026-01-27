https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/abdde-kar-firtinasi-can-almaya-devam-ediyor-en-az-26-kisi-hayatini-kaybetti-1103051929.html

ABD’de kar fırtınası can almaya devam ediyor: En az 26 kişi hayatını kaybetti

ABD’de kar fırtınası can almaya devam ediyor: En az 26 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 9 eyalette en az 26 kişi hayatını kaybetti. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T00:41+0300

2026-01-27T00:41+0300

2026-01-27T00:41+0300

dünya

abd

new york

maine

kar

kar fırtınası

yoğun kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103051772_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_491af3077034249acaf836980b093a02.jpg

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınasının en az 26 ölüme neden olduğu bildiriliyor.New York Post’un haberine göre, ölümler arasında kızak kazasında yaşamını yitiren 2 genç de bulunuyor. Maine eyaletinde ise içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir jetin düşmesi sonucu can kayıpları yaşandı.New York kentinde en az 7 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Belediye Başkanı Mamdani, konuya ilişkin açıklamasında, “Ölüm nedenlerinin ne olduğunu söylemek için henüz çok erken.” ifadelerini kullandı.Yetkililer, fırtınaya bağlı can kayıplarının toplamda 9 eyalette meydana geldiğini belirtti.Pazartesi öğleden sonra itibarıyla ABD genelinde yaklaşık 5 bin uçuş iptal edilirken, 5 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı. Yaklaşık 800 bin aboneye ise elektrik verilemedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-canavar-firtina-en-az-11-olu-800-binden-fazla-hane-hala-elektriksiz-1103043392.html

new york

maine

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, new york, maine, kar, kar fırtınası, yoğun kar yağışı