Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 26.01.2026
2026-01-26T13:30+0300
2026-01-26T13:30+0300
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirterek, "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'

13:30 26.01.2026
© AA / Harun Özalp Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© AA / Harun Özalp
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirterek, "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
EKONOMİ
Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
16 Ocak, 12:28
