https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bakan-simsekten-enflasyon-aciklamasi-dusus-egilimi-suruyor-1103038174.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T13:30+0300
2026-01-26T13:30+0300
2026-01-26T13:30+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095350083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6b7a21f1c79177ab436922e34380a2.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirterek, "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/merkez-bankasi-acikladi-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1102792808.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095350083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d3f4d6ed4554e51b72afca48ce3459b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Düşüş eğilimi sürüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirterek, "Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.