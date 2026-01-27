Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/lubnanli-uzman-abdnin-askeri-gucunu-artirmasi-irana-saldirinin-esiginde-oldugumuzu-dogruluyor-1103067505.html
Lübnanlı uzman: ABD'nin askeri gücünü artırması, İran'a saldırının eşiğinde olduğumuzu doğruluyor
Lübnanlı uzman: ABD'nin askeri gücünü artırması, İran'a saldırının eşiğinde olduğumuzu doğruluyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin askeri gücünü tüm ortamlarda artırdığına dikkat çeken Lübnanlı uzman Ayub, İran'a saldırının yakın olduğu öngörüsünde bulundu. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T13:21+0300
2026-01-27T13:21+0300
dünya
abd
i̇ran
haberler
i̇srail
sputnik
hürmüz boğazı
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103971/32/1039713257_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_1761bb43740fdb69771dffe988d26e13.jpg
Lübnanlı askeri uzman Tuğgeneral Malik Ayub, ABD'nin İran'la askeri çatışmaya hazırlandığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Ayub, "ABD'nin karada, havada ve denizde askeri gücünü artırmasıyla, Amerikalı ve İsrailliler artık İran'a karşı saldırının eşiğindeler. Trump ve Netanyahu, İran sorununa çözümün bir sonraki aşamasını belirlediler" dedi.İran ordusunun her kademesindeki hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ve kırmızı çizgiye ulaştığını kaydeden Ayub, bundan dolayı İsrail ve ABD'nin olası saldırısının sürpriz özelliğini yitirdiğini söyledi.Lübnanlı uzman, "Trump, İran'da huzursuzluğu körükleyerek ciddi bir hata yaptı, böylece İran güvenlik servislerinin ülkede faaliyet gösteren yüzlerce ağı dağıtmasına olanak sağladı. Bu, İran'a karşı önleyici bir saldırıydı" görüşünü dile getirdi.Ayub, İsrail'in İran'a karşı bir savaşa katılmayacağını belirterek, İsrail'in önceki gerginliğin son dört gününde bile direnememesi göz önüne alındığında, katılımının 'ciddi bir hata' vurguladı."Durum bir çatışmaya dönüşürse, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğini kim garanti edebilir?" sorusunu yönelten uzman, İran'ın boğazı kapatması durumunda dünyanın Arap petrolünün yüzde 20'sini, uluslararası ticaretin ise yüzde 30'unu kaybedeceği uyarısında bulundu.Ayub'a göre boğaz kapatılırsa en büyük kaybeden Çin olacak ve bu nedenle Çin, İran'a radar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere modern ekipman sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/iran-her-turlu-saldiriya-genis-kapsamli-karsilik-verilecektir-1103038726.html
i̇ran
i̇srail
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103971/32/1039713257_314:0:2447:1600_1920x0_80_0_0_4b45b61d2d3387ebf0e4119cbe8b5fa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, haberler, i̇srail, sputnik, hürmüz boğazı, saldırı
abd, i̇ran, haberler, i̇srail, sputnik, hürmüz boğazı, saldırı

Lübnanlı uzman: ABD'nin askeri gücünü artırması, İran'a saldırının eşiğinde olduğumuzu doğruluyor

13:21 27.01.2026
© AP Photoİran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri Hürmüz Boğazı
İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin askeri gücünü tüm ortamlarda artırdığına dikkat çeken Lübnanlı uzman Ayub, İran'a saldırının yakın olduğu öngörüsünde bulundu.
Lübnanlı askeri uzman Tuğgeneral Malik Ayub, ABD'nin İran'la askeri çatışmaya hazırlandığını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Ayub, "ABD'nin karada, havada ve denizde askeri gücünü artırmasıyla, Amerikalı ve İsrailliler artık İran'a karşı saldırının eşiğindeler. Trump ve Netanyahu, İran sorununa çözümün bir sonraki aşamasını belirlediler" dedi.

İran ordusunun her kademesindeki hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ve kırmızı çizgiye ulaştığını kaydeden Ayub, bundan dolayı İsrail ve ABD'nin olası saldırısının sürpriz özelliğini yitirdiğini söyledi.

Lübnanlı uzman, "Trump, İran'da huzursuzluğu körükleyerek ciddi bir hata yaptı, böylece İran güvenlik servislerinin ülkede faaliyet gösteren yüzlerce ağı dağıtmasına olanak sağladı. Bu, İran'a karşı önleyici bir saldırıydı" görüşünü dile getirdi.

Ayub, İsrail'in İran'a karşı bir savaşa katılmayacağını belirterek, İsrail'in önceki gerginliğin son dört gününde bile direnememesi göz önüne alındığında, katılımının 'ciddi bir hata' vurguladı.

"Durum bir çatışmaya dönüşürse, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğini kim garanti edebilir?" sorusunu yönelten uzman, İran'ın boğazı kapatması durumunda dünyanın Arap petrolünün yüzde 20'sini, uluslararası ticaretin ise yüzde 30'unu kaybedeceği uyarısında bulundu.

Ayub'a göre boğaz kapatılırsa en büyük kaybeden Çin olacak ve bu nedenle Çin, İran'a radar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere modern ekipman sağlıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
DÜNYA
İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
Dün, 13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала