Lübnanlı uzman: ABD'nin askeri gücünü artırması, İran'a saldırının eşiğinde olduğumuzu doğruluyor

ABD'nin askeri gücünü tüm ortamlarda artırdığına dikkat çeken Lübnanlı uzman Ayub, İran'a saldırının yakın olduğu öngörüsünde bulundu. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Lübnanlı askeri uzman Tuğgeneral Malik Ayub, ABD'nin İran'la askeri çatışmaya hazırlandığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Ayub, "ABD'nin karada, havada ve denizde askeri gücünü artırmasıyla, Amerikalı ve İsrailliler artık İran'a karşı saldırının eşiğindeler. Trump ve Netanyahu, İran sorununa çözümün bir sonraki aşamasını belirlediler" dedi.İran ordusunun her kademesindeki hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ve kırmızı çizgiye ulaştığını kaydeden Ayub, bundan dolayı İsrail ve ABD'nin olası saldırısının sürpriz özelliğini yitirdiğini söyledi.Lübnanlı uzman, "Trump, İran'da huzursuzluğu körükleyerek ciddi bir hata yaptı, böylece İran güvenlik servislerinin ülkede faaliyet gösteren yüzlerce ağı dağıtmasına olanak sağladı. Bu, İran'a karşı önleyici bir saldırıydı" görüşünü dile getirdi.Ayub, İsrail'in İran'a karşı bir savaşa katılmayacağını belirterek, İsrail'in önceki gerginliğin son dört gününde bile direnememesi göz önüne alındığında, katılımının 'ciddi bir hata' vurguladı."Durum bir çatışmaya dönüşürse, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğini kim garanti edebilir?" sorusunu yönelten uzman, İran'ın boğazı kapatması durumunda dünyanın Arap petrolünün yüzde 20'sini, uluslararası ticaretin ise yüzde 30'unu kaybedeceği uyarısında bulundu.Ayub'a göre boğaz kapatılırsa en büyük kaybeden Çin olacak ve bu nedenle Çin, İran'a radar ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere modern ekipman sağlıyor.

