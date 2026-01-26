Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/iran-her-turlu-saldiriya-genis-kapsamli-karsilik-verilecektir-1103038726.html
İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırı iddialarına ilişkin, 'Her türlü saldırıya pişman edici ve geniş... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T13:38+0300
2026-01-26T13:38+0300
dünya
i̇ran
tahran
tesnim haber ajansı
abd
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097458651_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_31eb6e7715b2d4f93847216babb806d6.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkesine yönelik askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, İran’ın her türlü saldırıya “geniş kapsamlı ve pişman edici” bir karşılık vereceğini söyledi.Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesine ve geçmişte yaşanan çatışmalardan edindiği tecrübeye güvendiğini vurguladı.'Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz'Bekayi, “İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayındaki savaş dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Bugün daha güçlü bir konumdayız. Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz” ifadelerini kullandı.“Savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi, İran’ın kendi varlığını savunma konusundaki kararlılığını zayıflatmaz” diyen Bekayi, Tahran yönetiminin caydırıcılığını koruduğunu belirtti.Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde bir süreç yaşandığını ifade eden Bekayi, İran’ın halen hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi. “Son aylarda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, yaşanacak herhangi bir güvenlik krizinin sadece İran’ı hedef almayacağının farkında” değerlendirmesinde bulundu. Bekayi, bölgede ortak bir güvenlik endişesinin oluştuğunu da dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-irana-buyuk-bir-guc-gonderiyoruz-venezuelada-petrol-arayacagiz-1102968046.html
i̇ran
tahran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097458651_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c57759d782969362713cb322db6ce1d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, tahran, tesnim haber ajansı, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran, tahran, tesnim haber ajansı, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı

İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir

13:38 26.01.2026
© AA / Ahmet Dursunİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© AA / Ahmet Dursun
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırı iddialarına ilişkin, 'Her türlü saldırıya pişman edici ve geniş kapsamlı karşılık verilir' ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkesine yönelik askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, İran’ın her türlü saldırıya “geniş kapsamlı ve pişman edici” bir karşılık vereceğini söyledi.
Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesine ve geçmişte yaşanan çatışmalardan edindiği tecrübeye güvendiğini vurguladı.

'Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz'

Bekayi, “İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayındaki savaş dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Bugün daha güçlü bir konumdayız. Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz” ifadelerini kullandı.
“Savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi, İran’ın kendi varlığını savunma konusundaki kararlılığını zayıflatmaz” diyen Bekayi, Tahran yönetiminin caydırıcılığını koruduğunu belirtti.
Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde bir süreç yaşandığını ifade eden Bekayi, İran’ın halen hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.
“Son aylarda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, yaşanacak herhangi bir güvenlik krizinin sadece İran’ı hedef almayacağının farkında” değerlendirmesinde bulundu. Bekayi, bölgede ortak bir güvenlik endişesinin oluştuğunu da dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
DÜNYA
Trump: İran'a büyük bir güç gönderiyoruz
23 Ocak, 02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала