İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırı iddialarına ilişkin, 'Her türlü saldırıya pişman edici ve geniş... 26.01.2026
dünya
i̇ran
tahran
tesnim haber ajansı
abd
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran
tahran
abd
tr_TR
İran: Her türlü saldırıya geniş kapsamlı karşılık verilecektir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırı iddialarına ilişkin, 'Her türlü saldırıya pişman edici ve geniş kapsamlı karşılık verilir' ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkesine yönelik askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, İran’ın her türlü saldırıya “geniş kapsamlı ve pişman edici” bir karşılık vereceğini söyledi.
Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesine ve geçmişte yaşanan çatışmalardan edindiği tecrübeye güvendiğini vurguladı.
'Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz'
Bekayi, “İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayındaki savaş dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Bugün daha güçlü bir konumdayız. Her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı karşılık veririz” ifadelerini kullandı.
“Savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi, İran’ın kendi varlığını savunma konusundaki kararlılığını zayıflatmaz” diyen Bekayi, Tahran yönetiminin caydırıcılığını koruduğunu belirtti.
Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde bir süreç yaşandığını ifade eden Bekayi, İran’ın halen hibrit bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.
“Son aylarda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, yaşanacak herhangi bir güvenlik krizinin sadece İran’ı hedef almayacağının farkında” değerlendirmesinde bulundu. Bekayi, bölgede ortak bir güvenlik endişesinin oluştuğunu da dile getirdi.