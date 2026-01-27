Kıyamet Saati dört saniye ileri alındı: Nükleer felakete 85 saniye kaldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kiyamet-saati-dort-saniye-ileri-alindi-nukleer-felakete-85-saniye-kaldi-1103077493.html

ABD merkezli ‘Atom Bilimcileri Bülteni’ (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen Kıyamet Saati'nin akrepleri, 23 Ocak 2024 tarihinde dört saniye ileri alındı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor.Chicago Üniversitesi bünyesindeki bültenin genel direktörü Alexandra Bell, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında yaptığı açıklamada, “İnsanlık, hepimizi tehdit eden varoluşsal riskler konusunda yeterli ilerlemeyi kaydedemedi” dedi.Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki “gece yarısı”, nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.2023 yılında saat, 90 saniyeden 89 saniyeye çekilmişti. Bu yılki değişiklikle birlikte, 1947’den bu yana insanlığın nükleer yıkıma en yakın olduğu an yeniden belirlenmiş oldu.Kıyamet Saati’nin felaketten en uzak olduğu dönem ise Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1991 yılıydı. O yıl akrep, gece yarısından 17 dakika önceye ayarlanmıştı. Bu da nükleer tehdidin en düşük seviyede algılandığı bir dönemi temsil ediyordu.Kıyamet Saati, yalnızca nükleer silahlar değil; iklim değişikliği, biyolojik tehditler, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi modern tehditleri de dikkate alarak güncelleniyor.

