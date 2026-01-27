Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kiyamet-saati-dort-saniye-ileri-alindi-nukleer-felakete-85-saniye-kaldi-1103077493.html
Kıyamet Saati dört saniye ileri alındı: Nükleer felakete 85 saniye kaldı
Kıyamet Saati dört saniye ileri alındı: Nükleer felakete 85 saniye kaldı
Sputnik Türkiye
Kıyamet Saati'nin zamanı 23 Ocak'ta dört saniye ileri alınarak, insanlığın sembolik olarak nükleer yok oluşa sadece 85 saniye uzaklıkta olduğu açıklandı. Bu... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T20:32+0300
2026-01-27T20:32+0300
dünya
abd
bulletin of the atomic scientists
chicago üniversitesi
kıyamet saati
gece yarısı
i̇klim değişikliği
siber saldırı
soğuk savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1c/1043679916_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_cae16b3187777ef66afeb7d913b41f16.jpg
ABD merkezli ‘Atom Bilimcileri Bülteni’ (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen Kıyamet Saati'nin akrepleri, 23 Ocak 2024 tarihinde dört saniye ileri alındı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor.Chicago Üniversitesi bünyesindeki bültenin genel direktörü Alexandra Bell, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında yaptığı açıklamada, “İnsanlık, hepimizi tehdit eden varoluşsal riskler konusunda yeterli ilerlemeyi kaydedemedi” dedi.Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki “gece yarısı”, nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.2023 yılında saat, 90 saniyeden 89 saniyeye çekilmişti. Bu yılki değişiklikle birlikte, 1947’den bu yana insanlığın nükleer yıkıma en yakın olduğu an yeniden belirlenmiş oldu.Kıyamet Saati’nin felaketten en uzak olduğu dönem ise Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1991 yılıydı. O yıl akrep, gece yarısından 17 dakika önceye ayarlanmıştı. Bu da nükleer tehdidin en düşük seviyede algılandığı bir dönemi temsil ediyordu.Kıyamet Saati, yalnızca nükleer silahlar değil; iklim değişikliği, biyolojik tehditler, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi modern tehditleri de dikkate alarak güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kiyamet-gunu-ucaginin-laxe-inisi-internette-endise-yaratti-gizem-cozuldu-1102672689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1c/1043679916_11:0:851:630_1920x0_80_0_0_c1e298283ad9a36296f549abf0309ee8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, bulletin of the atomic scientists, chicago üniversitesi, kıyamet saati, gece yarısı, i̇klim değişikliği, siber saldırı, soğuk savaş
abd, bulletin of the atomic scientists, chicago üniversitesi, kıyamet saati, gece yarısı, i̇klim değişikliği, siber saldırı, soğuk savaş

Kıyamet Saati dört saniye ileri alındı: Nükleer felakete 85 saniye kaldı

20:32 27.01.2026
© Fotoğraf : Bulletin of the Atomic ScientistsAtom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi.
Atom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© Fotoğraf : Bulletin of the Atomic Scientists
Abone ol
Kıyamet Saati'nin zamanı 23 Ocak'ta dört saniye ileri alınarak, insanlığın sembolik olarak nükleer yok oluşa sadece 85 saniye uzaklıkta olduğu açıklandı. Bu, saatin 1947’deki başlangıcından bu yana felakete en yakın nokta olarak kaydedildi.
ABD merkezli ‘Atom Bilimcileri Bülteni’ (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen Kıyamet Saati'nin akrepleri, 23 Ocak 2024 tarihinde dört saniye ileri alındı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor.
Chicago Üniversitesi bünyesindeki bültenin genel direktörü Alexandra Bell, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında yaptığı açıklamada, “İnsanlık, hepimizi tehdit eden varoluşsal riskler konusunda yeterli ilerlemeyi kaydedemedi” dedi.
Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki “gece yarısı”, nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.
2023 yılında saat, 90 saniyeden 89 saniyeye çekilmişti. Bu yılki değişiklikle birlikte, 1947’den bu yana insanlığın nükleer yıkıma en yakın olduğu an yeniden belirlenmiş oldu.
Kıyamet Saati’nin felaketten en uzak olduğu dönem ise Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1991 yılıydı. O yıl akrep, gece yarısından 17 dakika önceye ayarlanmıştı. Bu da nükleer tehdidin en düşük seviyede algılandığı bir dönemi temsil ediyordu.
Kıyamet Saati, yalnızca nükleer silahlar değil; iklim değişikliği, biyolojik tehditler, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi modern tehditleri de dikkate alarak güncelleniyor.
Boeing E-4B Nightwatch - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
'Kıyamet Günü Uçağı'nın LAX'e inişi internette endişe yarattı, gizem çözüldü
12 Ocak, 16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала