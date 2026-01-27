https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kiracilar-dikkat-kentsel-donusumde-tazminat-hakki-1103057202.html
Kiracılar dikkat: Kentsel dönüşümde tazminat hakkı
Kentsel dönüşüm sebebiyle oturduğu evden çıkmak zorunda kalan kiracının hakları merak ediliyor. Ev sahibi yeni yapılan binadaki dairesi için ilk olarak... 27.01.2026
Ev sahipleri ile kiracılar arasında hem kira bedeli konusunda hem de kentsel dönüşüm konusunda fikir ayrılıkları yaşanıyor. Çoğu zaman da olay mahkemeye taşınıyor. Kentsel dönüşüme giren dairede kiracının hakları neler?Kentsel dönüşüm nedeniyle evi boşaltan eski kiracı tazminat alabilecek. Deprem tehdidi yüzünden özellikle son yıllarda birçok bina yenileniyor. O apartmanlarda oturan kiracılar da mecburen taşınmak zorunda kalıyor. Yapı tamamlandıktan sonra dairesini yeniden kiraya vermek isteyen ev sahibi ilk olarak eski kiracına başvurmalı. Aksi halde ödeyeceği tazminatın tutarı, bir yıllık kira bedeli olabilir.Yeni yapılan binada öncelik eski kiracınınKonuya ilişkin Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, Star Haber'e yaptığı açıklamalarda kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden ev sahibinin, evi eski kiracısı dışında birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunu dile getirdi. Bir taşınmaza riskli yapı tespiti yapılmışsa belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesilip kiracının da kanunen çıkmaz zorunda olduğuna işaret eden Kezer, "Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır." dedi.Noter'den tebligat gerekli"Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli." diye konuşan Kezer, şöyle devam etti:
2026
"Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusudur."