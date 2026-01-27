https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/israilden-olasi-bir-iran-saldirisinda-42-bin-turistin-tahliyesi-icin-plan-1103070119.html

İsrail'den olası bir İran saldırısında 42 bin turistin tahliyesi için plan

İsrail'den olası bir İran saldırısında 42 bin turistin tahliyesi için plan

Sputnik Türkiye

İsrail Turizm Bakanlığı, İran’a bir saldırı durumunda ülkede bulunan on binlerce turistin tahliyesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

2026-01-27T14:17+0300

2026-01-27T14:17+0300

2026-01-27T14:17+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

haberler

ortadoğu

abd

press tv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097010753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_456b30227ebc351337347af56a23bf21.jpg

İsrail Turizm Bakanlığı Genel Direktörü Michael Itzhakov, yaptığı açıklamada, olası bir İran saldırısının İsrail hava sahasının kapatılması ya da olağanüstü koşullar yaratması halinde yaklaşık 42 bin turistin tahliye edilebileceğini söyledi.Itzhakov, bu senaryoya yönelik hazırlıkların yaklaşık bir ay önce, Turizm Bakanı Haim Katz ile yapılan görüşmelerin ardından başlatıldığını belirtti.Itzhakov’a göre bakanlık, acil bir durumda, İsrail hava sahasının kapatılması dahil, ‘turistlere güven vermek ve lojistik destek sağlamak amacıyla’ ayrıntılı iç planlar geliştirdi.Bakanlığın ayrıca, özellikle otellerde konaklayan turistlerin ülke genelindeki konumlarını haritalandırdığı aktarıldı.İran’dan ‘kararlı karşılık’ uyarısıÖte yandan İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin olaslı bir askeri müdahalesine karşı ‘kararlı bir karşılık’ verileceğini söyledi.İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/trump-iranin-yakinlarinda-buyuk-bir-filomuz-var--1103051464.html

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, iran, saldırı, turistler, hazırlık, israil turizm bakanlığı, iran, açıklama, hacıbabayi, 'kararlı karşılık' uyarısı, iran'dan açıklama, abd, trump, haberler, iran haberleri, israil haberleri, dünya haberleri