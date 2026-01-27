Türkiye
İsrail'den olası bir İran saldırısında 42 bin turistin tahliyesi için plan
İsrail'den olası bir İran saldırısında 42 bin turistin tahliyesi için plan
İsrail Turizm Bakanlığı, İran’a bir saldırı durumunda ülkede bulunan on binlerce turistin tahliyesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
İsrail Turizm Bakanlığı Genel Direktörü Michael Itzhakov, yaptığı açıklamada, olası bir İran saldırısının İsrail hava sahasının kapatılması ya da olağanüstü koşullar yaratması halinde yaklaşık 42 bin turistin tahliye edilebileceğini söyledi.Itzhakov, bu senaryoya yönelik hazırlıkların yaklaşık bir ay önce, Turizm Bakanı Haim Katz ile yapılan görüşmelerin ardından başlatıldığını belirtti.Itzhakov’a göre bakanlık, acil bir durumda, İsrail hava sahasının kapatılması dahil, ‘turistlere güven vermek ve lojistik destek sağlamak amacıyla’ ayrıntılı iç planlar geliştirdi.Bakanlığın ayrıca, özellikle otellerde konaklayan turistlerin ülke genelindeki konumlarını haritalandırdığı aktarıldı.İran’dan ‘kararlı karşılık’ uyarısıÖte yandan İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin olaslı bir askeri müdahalesine karşı ‘kararlı bir karşılık’ verileceğini söyledi.İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İsrail'den olası bir İran saldırısında 42 bin turistin tahliyesi için plan

İsrail Turizm Bakanlığı, İran'a bir saldırı durumunda ülkede bulunan on binlerce turistin tahliyesine yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Hacıbabayi, 'olası bir saldırıya kararlı karşılık' uyarısında bulundu.
İsrail Turizm Bakanlığı Genel Direktörü Michael Itzhakov, yaptığı açıklamada, olası bir İran saldırısının İsrail hava sahasının kapatılması ya da olağanüstü koşullar yaratması halinde yaklaşık 42 bin turistin tahliye edilebileceğini söyledi.
Itzhakov, bu senaryoya yönelik hazırlıkların yaklaşık bir ay önce, Turizm Bakanı Haim Katz ile yapılan görüşmelerin ardından başlatıldığını belirtti.
Resmi verilere göre İsrail’de şu anda yaklaşık 42 bin turist bulunduğunu aktaran Itzhakov, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini söyledi.
Itzhakov’a göre bakanlık, acil bir durumda, İsrail hava sahasının kapatılması dahil, ‘turistlere güven vermek ve lojistik destek sağlamak amacıyla’ ayrıntılı iç planlar geliştirdi.
Bakanlığın ayrıca, özellikle otellerde konaklayan turistlerin ülke genelindeki konumlarını haritalandırdığı aktarıldı.

İran’dan ‘kararlı karşılık’ uyarısı

Öte yandan İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin olaslı bir askeri müdahalesine karşı ‘kararlı bir karşılık’ verileceğini söyledi.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İslam Cumhuriyeti, hiçbir zaman tehditlerin, gerilimlerin ya da çatışmaların başlatıcısı olmamıştır ve olmayacaktır. Ancak doğrudan ya da dolaylı her türlü saldırgan eylem, ülkemizin devredilemez haklarına dayanarak ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi uyarınca kararlı, derhal ve orantılı bir karşılıkla yanıtlanacaktır.

Trump: İran'ın yakınlarında büyük bir donanmamız var
00:01
