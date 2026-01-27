https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/guney-koreden-trumpa-gumruk-vergisi-yaniti-trumpin-paylasiminin-arka-planini-anlamaya-calisiyoruz-1103058313.html
Güney Kore'den Trump'a gümrük vergisi yanıtı: 'Trump'ın paylaşımının arka planını anlamaya çalışıyoruz'
Trump, ABD ile Güney Kore arasında yapılan ticari anlaşmanın uygulamaya konmasının geciktiğini belirterek gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarttığını duyurdu... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu. Güney Kore'nin ticaret temsilcisi Yeo Han-koo ise Trump'ın açıklamalarına yönelik 'Güney Kore hükümetinin Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili paylaşımının arka planını ve Seul'ün alabileceği önlemleri hâlâ anlamaya' çalıştığını söyledi.Yeo, yakın zamanda ABD'yi ziyaret etmeyi ve iki hükümet arasında rasyonel bir çözüm bulmak amacıyla ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'ndeki mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını da sözlerine ekledi.Trump, "Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" demişti.Seul'deki başkanlık ofisi Kasım ayında, anlaşmanın bağlayıcı bir yasal belge değil, bir mutabakat zaptı olduğunu ve parlamento onayına gerek duymadığını savundu.
