08:01 27.01.2026 (güncellendi: 08:32 27.01.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’nu denetleyen Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus güçlerinin özel askeri harekat bölgesinin tüm yönlerde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren ‘Zapad’ Askeri Grubu’nun muharebe görevlerini denetleyen Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, mevcut durumla ilgili raporları dinledi, elde edilen başarıları takdir etti ve talimatlar verdi.
Gerasimov, ‘Zapad’ Askeri Grubu komutanları ile yaptığı görüşme sırasında, “Birleşik ordu birlikleri tüm yönlerde taarruzlarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, Ocak ayının başından bu yana 17 yerleşim yeri kurtarıldığını ve 500 kilometrekareden fazla alanın kontrol altına alındığını kaydetti.
Kupyansk-Uzlavaya düşmandan özgürleştirildi
Gerasimov, 'Batı' Askeri Grubu askerlerinin Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha kontrol altına aldığı haberini verdi.
Rus Genelkurmay Başkanı, “Kupyansk-Uzlovaya kurtarıldı ve şehrin mahalleleri incelenip temizleniyor” açıklamasında bulundu.
‘Zapad’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanındaki Kovşarovka ve Gluşkovka yerleşim birimlerinde çatışmaların sürdüğünü bildiren Gerasimov, Rus askerlerin çembere aldığı 4 kilometrekarelik alanın içinde 800 Ukraynalı askerin bulunduğunu kaydetti.
Zaporojye’de bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Genelkurmay Başkanı ayrıca ‘Dnepr’ Askeri Grubu birimlerinin Zaporojye Bölgesi’nin Novoyakovlevka yerleşim biriminin özgürleştirildiğini açıkladı.
Rus güçlerin Zaporojye şehri yönünde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Gerasimov, şehre 12-14 kilometrelik mesafenin kaldığını belirtti.