Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağına meclis onayı

Fransa Ulusal Meclisi, çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlamayı amaçlayan ve 15 yaş altını kapsayan yasa tasarısını kabul etti. Avustralya'nın benzer... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altı çocukların sosyal medyadan yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. 'Çevrimiçi zorbalık' ve 'ruh sağlığı' riskleri hakkında artan endişeler üzerine hazırlanan tasarı, 15 yaş altı çocukların sosyal ağlardan yasaklanmasını öngörüyor.Oylamada 116 milletvekili 'evet', 23 milletvekili 'hayır' oyu kullandı. Tasarı, Senato'da görüşüldükten sonra nihai onay için yeniden Meclis gündemine gelecek.Yasa, 15 yaş altındaki çocukların yalnızca sosyal medya platformlarına değil, diğer dijital uygulamalara entegre edilmiş “sosyal ağ özelliklerine” de erişimini sınırlamayı hedefliyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklamalarında sosyal medyanın gençler arasındaki şiddet ve davranış sorunlarında etkili faktörlerden biri olduğunu savunmakta. Macron, Fransa’nın, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren Avustralya’yı örnek alması gerektiğini belirtti.Hükümetin, düzenlemenin yeni eğitim - öğretim yılıyla birlikte, eylül ayında yürürlüğe girmesini hedeflediği belirtildi.'Sosyal medya zararsız değil'Tasarıyı Meclis’te sunan milletvekili Laure Miller, “Bu yasayla toplumda net bir sınır çiziyoruz. Sosyal medya zararsız değil” dedi. Miller, çocukların daha az kitap okuduğunu, daha az uyuduğunu ve kendilerini sürekli başkalarıyla kıyasladığını vurguladı. Bir diğer milletvekili Thierry Perez ise düzenlemeyi “bir halk sağlığı acil durumu” olarak nitelendirdi.Yeni yasaya göre, sosyal medya platformları, Avrupa Birliği mevzuatına uygun yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda olacak. Bu sistemlerle 15 yaş altındaki kullanıcıların erişimi engellenecek.Ancak uzmanlar, bu tür yasakların uygulanmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor. Avustralya’da benzer düzenlemenin ardından birçok çocuğun yaşını gizleyerek platformlara erişmeye devam ettiği belirtilmişti. Fransa’daki yeni düzenleme, ortaokullarda uygulanan akıllı telefon yasağını liselere de genişletiyor.

