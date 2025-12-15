Avustralya’nın 16 yaş altı sosyal medya yasağına diğer ülkeler katılacak mı?
Avustralya, 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağıyla güçlü teknoloji şirketlerine karşı meydan okudu. Peki dünyanın geri kalanı bu adımı izleyecek mi? Türkiye dahil bazı ülkeler benzer adımlar planlıyor.
Avustralya'da yürürlüğe giren bu politika, dünyada siyasetçiler, çocuk güvenliği savunucuları ve ebeveynler tarafından yakından takip ediliyor.
İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya kullanımında asgari yaşı 16’ya yükselten bir yasa tasarısının parlamentodan geçirilmesi çağrısında bulundu.
Danimarka, 15 yaş altındakiler için sosyal medyayı yasaklayacağını açıkladı. Başbakan Mette Frederiksen, cep telefonları ve sosyal medyanın ‘çocuklarının çocukluğunu çaldığını’ söyledi. Bu politikanın ülkede gelecek yıl yasalaşması mümkün görülüyor.
Norveç, asgari yaş sınırını 15 olarak belirlemeye hazırlanıyor. Başbakan Jonas Gahr Store, ülkenin çocukları ‘algoritmaların gücünden’ koruması gerektiğini ifade etti.
İrlanda, sosyal medya kullanıcılarının yaşını ve kimliğini doğrulamak için dijital bir cüzdan uygulamasını hayata geçiriyor. Medya Bakanı Patrick O’Donovan, bu ay yaptığı açıklamada Avustralya tarzı bir yasağın ‘elde tutulacak seçeneklerden biri’ olduğunu söyledi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altındakiler için sosyal medyayı yasaklama seçeneğini gündeme getirdi. Bir parlamento komisyonu da, 15-18 yaş arasındakiler için geceleri uygulanacak bir ‘dijital sokağa çıkma yasağı’ da dahil olmak üzere benzer bir adımı tavsiye etti.
Hollanda hükümeti ise ebeveynlere, çocuklarını 15 yaşına kadar sosyal medyadan uzak tutmaları yönünde tavsiyede bulundu.
İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti bir yasağı dışlamadığını, ‘hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını’ ancak olası bir yasağın ‘sağlam kanıtlara dayanması gerektiğini’ belirtti.
Türkiye’de 15 yaş altı için hazırlık
Türkiye’de 15 yaş altındaki çocuklara yönelik internet ve sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemenin ise, ocak ayının ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Hazırlanan taslakta, yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesi de bulunuyor.