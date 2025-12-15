https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avustralyanin-16-yas-alti-sosyal-medya-yasagina-diger-ulkeler-katilacak-mi-1101809918.html

Avustralya’nın 16 yaş altı sosyal medya yasağına diğer ülkeler katılacak mı?

Avustralya’nın 16 yaş altı sosyal medya yasağına diğer ülkeler katılacak mı?

Sputnik Türkiye

Avustralya, 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağıyla güçlü teknoloji şirketlerine karşı meydan okudu. Peki dünyanın geri kalanı bu adımı izleyecek mi? Türkiye dahil bazı ülkeler benzer adımlar planlıyor.

2025-12-15T14:32+0300

2025-12-15T14:32+0300

2025-12-15T14:32+0300

dünya

sosyal medya

yasak

16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı

sosyal medya yasağı

türkiye

avustralya

norveç

avrupa

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101808717_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_823c1f725a921d86f329469233869efd.jpg

Avustralya'da yürürlüğe giren bu politika, dünyada siyasetçiler, çocuk güvenliği savunucuları ve ebeveynler tarafından yakından takip ediliyor.Türkiye’de 15 yaş altı için hazırlıkTürkiye’de 15 yaş altındaki çocuklara yönelik internet ve sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemenin ise, ocak ayının ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Hazırlanan taslakta, yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesi de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-gundemde-turkiyede-de-uygulanabilir-mi-1101681014.html

avustralya

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, çocuklar, sosyal medya yasağı, avustralya, türkiye, ülkeler, danimarka, ingiltere, fransa, hangi ülkeler yasaklayacak?, sosyal medya ve çocuklar, haberler, dünya haberleri, türkiye sosyal medya yasağı