Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. 27.01.2026
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.İki liderin, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.Resmi törende çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı

18:02 27.01.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
İki liderin, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Resmi törende çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili hazır bulundu.
