Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.İki liderin, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.Resmi törende çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili hazır bulundu.

