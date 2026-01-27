https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-nijerya-cumhurbaskani-tinubuyu-karsiladi-1103075642.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu karşıladı
27.01.2026
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.İki liderin, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.Resmi törende çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili hazır bulundu.
Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
İki liderin, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacağı ve ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Resmi törende çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili hazır bulundu.