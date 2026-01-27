BM’den ‘nükleer gece yarısı’ uyarısı: Gerginlik azaltılmalı, silahsızlanma sağlanmalı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/bmden-nukleer-gece-yarisi-uyarisi-gerginlik-azaltilmali-silahsizlanma-saglanmali-1103079521.html
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıyamet Saati'nin bu yıl 4 saniye ileri alınarak 85 saniye olarak ayarlanmasına ilişkin değerlendirmesinde, dünya genelinde gerginliğin düşürülmesi ve nükleer silahsızlanma yönünde somut adımlar atılması çağrısında bulundu.Dujarric, Sputnik'in "nükleer gece yarısına" kalan sürenin 85 saniyeye çekilmesiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:ABD merkezli 'Atom Bilimcileri Bülteni' (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen 'Kıyamet Saati', 23 Ocak'ta dört saniye ileri alınmıştı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor. Bu, dünyayı sembolik bir nükleer felakete bugüne kadarki en yakın noktaya taşıyan rekor seviye olarak kayda geçti.Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki "gece yarısı", nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.
Tüm üye devletler, özellikle de nükleer silah sahibi ülkeler, nükleer silahsızlanma ve gerilimi azaltma yönünde sorumluluk almalı. Ancak bu şekilde Kıyamet Saatini’ en azından 86 saniyeye geri çekebiliriz.
