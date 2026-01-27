Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/bmden-nukleer-gece-yarisi-uyarisi-gerginlik-azaltilmali-silahsizlanma-saglanmali-1103079521.html
BM’den ‘nükleer gece yarısı’ uyarısı: Gerginlik azaltılmalı, silahsızlanma sağlanmalı
BM’den ‘nükleer gece yarısı’ uyarısı: Gerginlik azaltılmalı, silahsızlanma sağlanmalı
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Kıyamet Saati’nin 85 saniyeye çekilmesinin sorumluluğunun nükleer güçlerde olduğunu belirterek, dünya genelinde gerginliğin... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T23:08+0300
2026-01-27T23:08+0300
dünya
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
kıyamet saati
gece yarısı
nükleer güç
bpa (atom bilimcileri bülteni)
nükleer silahsızlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_76b871ac3a4419280a7005673fd796db.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıyamet Saati’nin bu yıl 4 saniye ileri alınarak 85 saniye olarak ayarlanmasına ilişkin değerlendirmesinde, dünya genelinde gerginliğin düşürülmesi ve nükleer silahsızlanma yönünde somut adımlar atılması çağrısında bulundu.Dujarric, Sputnik’in “nükleer gece yarısına” kalan sürenin 85 saniyeye çekilmesiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:ABD merkezli ‘Atom Bilimcileri Bülteni’ (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen ‘Kıyamet Saati’, 23 Ocak’ta dört saniye ileri alınmıştı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor. Bu, dünyayı sembolik bir nükleer felakete bugüne kadarki en yakın noktaya taşıyan rekor seviye olarak kayda geçti.Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki “gece yarısı”, nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/kiyamet-saati-dort-saniye-ileri-alindi-nukleer-felakete-85-saniye-kaldi-1103077493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c476aa77dfd63c432715853de2ea1f4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), kıyamet saati, gece yarısı, nükleer güç, bpa (atom bilimcileri bülteni), nükleer silahsızlanma
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), kıyamet saati, gece yarısı, nükleer güç, bpa (atom bilimcileri bülteni), nükleer silahsızlanma

BM’den ‘nükleer gece yarısı’ uyarısı: Gerginlik azaltılmalı, silahsızlanma sağlanmalı

23:08 27.01.2026
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© İHA
Abone ol
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Kıyamet Saati’nin 85 saniyeye çekilmesinin sorumluluğunun nükleer güçlerde olduğunu belirterek, dünya genelinde gerginliğin düşürülmesi ve nükleer silahsızlanmanın sağlanması gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıyamet Saati’nin bu yıl 4 saniye ileri alınarak 85 saniye olarak ayarlanmasına ilişkin değerlendirmesinde, dünya genelinde gerginliğin düşürülmesi ve nükleer silahsızlanma yönünde somut adımlar atılması çağrısında bulundu.
Dujarric, Sputnik’in “nükleer gece yarısına” kalan sürenin 85 saniyeye çekilmesiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:
Tüm üye devletler, özellikle de nükleer silah sahibi ülkeler, nükleer silahsızlanma ve gerilimi azaltma yönünde sorumluluk almalı. Ancak bu şekilde Kıyamet Saatini’ en azından 86 saniyeye geri çekebiliriz.
ABD merkezli ‘Atom Bilimcileri Bülteni’ (Bulletin of the Atomic Scientists) tarafından belirlenen ‘Kıyamet Saati’, 23 Ocak’ta dört saniye ileri alınmıştı. Böylece insanlık, sembolik anlamda nükleer felaketi temsil eden "gece yarısına" sadece 85 saniye uzaklıkta bulunuyor. Bu, dünyayı sembolik bir nükleer felakete bugüne kadarki en yakın noktaya taşıyan rekor seviye olarak kayda geçti.
Kıyamet Saati, ilk olarak 1947 yılında ilk nükleer silahların geliştirilmesinden sonra küresel tehditleri göstermek amacıyla oluşturulmuş sembolik bir gösterge. Saatteki “gece yarısı”, nükleer bir felaketin ya da daha geniş anlamda insanlık için bir kıyametin yaşanacağı anı temsil ediyor.
Atom Bilimcileri Bülteni'nin 1947'de kurduğu 'Kıyamet Saati' (Doomsday Clock), koronavirüs pandemisi döneminde geçen yıl ilerlediği geceyarısına 100 saniye kaladan bu yıl da geriye gidemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Kıyamet Saati dört saniye ileri alındı: Nükleer felakete 85 saniye kaldı
20:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала