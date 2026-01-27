Beyaz Saray: Trump, sığınma şehirlerini sona erdirecek yasayı derhal geçirmesi için Kongre’ye çağrıda bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/beyaz-saray-trump-siginma-sehirlerini-sona-erdirecek-yasayi-derhal-gecirmesi-icin-kongreye-cagrida-1103052681.html
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump ile Minnesota Valisi Tim Walz arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.Yaptığı açıklamada Leavitt, Trump'ın, Walz ile görüştüğünü, çünkü eyaletteki 'kaosa' son vermek istediğini söyledi ve Demokratları göçmenlik yasalarına karşı gelmekle suçladı:Ayrıca Leavitt, Trump'ın, Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarının karıştığı ikinci ölümcül silahlı saldırının ardından, ABD Kongresi'ni sığınma şehirlerini iptal edecek bir yasa tasarısını geçirmeye çağırdığını söyledi:Neler olmuştu?Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını 'ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını' öne sürmüştü.Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.
