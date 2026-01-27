https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/bartholomeostan-ekumenik-patrikhane-mektubu-konstantinopolis-yeni-roma-patrigi-oldugunu-iddia-etti-1103075930.html
Bartholomeos'tan 'Ekümenik Patrikhane' mektubu: 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti
Bartholomeos'tan 'Ekümenik Patrikhane' mektubu: 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti
Sputnik Türkiye
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, İspanya’nın Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T18:15+0300
2026-01-27T18:15+0300
2026-01-27T18:21+0300
poli̇ti̇ka
patrik bartholomeos
bartholomeos
konstantinopolis
türkiye cumhuriyeti
yargıtay
i̇stanbul valiliği
ekümenik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/13/1079826622_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d047705d5e8191fb6369af7dc5c21028.jpg
Patrik Bartholomeos, 19 Ocak'ta gönderdiği mektubunda derin üzüntü ve dayanışma mesajları iletirken, kullandığı ünvanlar ve ifadeler Türkiye’de Patrikhane'nin konumuna ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Söz konusu mektupta Patrikhane'yi 'ekümenik' olarak adlandıran Bartholomeos, kendisinin de 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti.Yargıtay, 2007 yılında 'ekümenik olamaz' demişti13 Haziran 2007’de Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin aldığı 2007/5603 numaralı karar ile Patrikhane'nin 'ekümenik' ünvanını kullanmayacağı Türkiye Cumhuriyeti tarafından dile getirilmişti. Patrikhane'nin 'ekümenik' iddianın yasal dayanağı olmadığına ilişkin onaylanan kararda, Patrikhane'nin tamamen Türk hukukuna tabi olduğunun altı çizilmiş ve bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin Anayasa’nın 10'uncu maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği'nin yazısına atıf yapılan kararda, Patrikhane'nin 'ekümenik' olduğuna dair iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek Patrikhane'nin 'ekümenik' sıfatının bulunmadığı ortaya koyulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rus-dis-istihbarati-fener-rum-patrigi-bartholomeos-cubbeli-bir-deccal-1102675531.html
konstantinopolis
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/13/1079826622_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_44b25ab4cf0b01d9ea137bb31b4acb78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
patrik bartholomeos, bartholomeos, konstantinopolis, türkiye cumhuriyeti, yargıtay, i̇stanbul valiliği, ekümenik
patrik bartholomeos, bartholomeos, konstantinopolis, türkiye cumhuriyeti, yargıtay, i̇stanbul valiliği, ekümenik
Bartholomeos'tan 'Ekümenik Patrikhane' mektubu: 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti
18:15 27.01.2026 (güncellendi: 18:21 27.01.2026)
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, İspanya’nın Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren kazasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe’ye hitaben gönderdiği mektupta, kendisini 'Konstantinopolis-Yeni Roma Başpiskoposu' olarak adlandırdığı görüldü.
Patrik Bartholomeos, 19 Ocak'ta gönderdiği mektubunda derin üzüntü ve dayanışma mesajları iletirken, kullandığı ünvanlar ve ifadeler Türkiye’de Patrikhane'nin konumuna ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Söz konusu mektupta Patrikhane'yi 'ekümenik' olarak adlandıran Bartholomeos, kendisinin de 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti.
Yargıtay, 2007 yılında 'ekümenik olamaz' demişti
13 Haziran 2007’de Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin aldığı 2007/5603 numaralı karar ile Patrikhane'nin 'ekümenik' ünvanını kullanmayacağı Türkiye Cumhuriyeti tarafından dile getirilmişti.
Patrikhane'nin 'ekümenik' iddianın yasal dayanağı olmadığına ilişkin onaylanan kararda, Patrikhane'nin tamamen Türk hukukuna tabi olduğunun altı çizilmiş ve bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin Anayasa’nın 10'uncu maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.
6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği'nin yazısına atıf yapılan kararda, Patrikhane'nin 'ekümenik' olduğuna dair iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek Patrikhane'nin 'ekümenik' sıfatının bulunmadığı ortaya koyulmuştu.