Bartholomeos'tan 'Ekümenik Patrikhane' mektubu: 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti

Bartholomeos'tan 'Ekümenik Patrikhane' mektubu: 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti

27.01.2026

2026-01-27T18:15+0300

2026-01-27T18:15+0300

2026-01-27T18:21+0300

Patrik Bartholomeos, 19 Ocak'ta gönderdiği mektubunda derin üzüntü ve dayanışma mesajları iletirken, kullandığı ünvanlar ve ifadeler Türkiye’de Patrikhane'nin konumuna ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.Söz konusu mektupta Patrikhane'yi 'ekümenik' olarak adlandıran Bartholomeos, kendisinin de 'Konstantinopolis-Yeni Roma Patriği' olduğunu iddia etti.Yargıtay, 2007 yılında 'ekümenik olamaz' demişti13 Haziran 2007’de Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin aldığı 2007/5603 numaralı karar ile Patrikhane'nin 'ekümenik' ünvanını kullanmayacağı Türkiye Cumhuriyeti tarafından dile getirilmişti. Patrikhane'nin 'ekümenik' iddianın yasal dayanağı olmadığına ilişkin onaylanan kararda, Patrikhane'nin tamamen Türk hukukuna tabi olduğunun altı çizilmiş ve bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesinin Anayasa’nın 10'uncu maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.6 Aralık 1923 tarihli İstanbul Valiliği'nin yazısına atıf yapılan kararda, Patrikhane'nin 'ekümenik' olduğuna dair iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek Patrikhane'nin 'ekümenik' sıfatının bulunmadığı ortaya koyulmuştu.

