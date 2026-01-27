https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/avustralyada-sicak-hava-dalgasi-rekoru-sicaklik-49-dereceyi-asti-1103071571.html

Avustralya'da sıcak hava dalgası rekoru: Sıcaklık 49 dereceyi aştı

Avustralya'da sıcak hava dalgası rekoru: Sıcaklık 49 dereceyi aştı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da etkili olan sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Avustralya'da etkili olan sıcak hava dalgası, ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyelere ulaştı. Bazı eyaletlerde hava sıcaklığı 49 dereceyi aşarken, yetkililer yangın riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulundu.Yerel basında yer alan bilgilere göre, ülkede şiddetli yaz sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinde sıcaklığın 48,9 dereceye ulaşmasıyla eyalet tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerinde ise termometreler 49 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklıklar vücudu nasıl etkiliyor?Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasının ardından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirilmelerde, insan vücudunun sıcak havalarda ısısını büyük ölçüde terleme ve cilde giden kan akışını artırarak dengelediği belirtildi. Sidney Üniversitesi ve Avustralya Ulusal Üniversitesinden uzmanlar, bu süreçte kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirterek, kan basıncının dengede tutulabilmesi için kalp atış hızının arttığını ifade etti. Araştırmacılar, kalp hastalığı bulunan kişilerde bu durumun kalp krizi riskini ciddi şekilde yükseltebileceğini vurguladı.Uzmanlar özellikle gece saatlerinde serinlemenin olmamasının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri artırdığını; aşırı sıcak dönemlerinde kalp, böbrek ve yaşlılara yönelik hastane başvurularında belirgin artış görüldüğünü belirtti.'Gerçek sıcaklık daha da yüksek hissedilir'Uzmanlar, meteoroloji istasyonlarının gölgede ölçüm yaptığını hatırlatarak, doğrudan güneş altında hissedilen sıcaklığın ölçülen değerden 10 ila 15 derece daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.İnsan vücudunun dayanabileceği sıcaklığın biyolojik sınırları olduğunu vurgulayan uzmanlar, 49 derece gibi seviyelerde uzun süre dışarıda kalmanın güvenli olmadığını söyledi. Bu durum:Uzmanlar, daha önce Hindistan ve Pakistan’da 50 dereceyi aşan sıcaklıkların yüzlerce can kaybına yol açtığı hatırlatarak, Avustralya’da 2009’daki sıcak hava dalgasının da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtti.

