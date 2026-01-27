https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/atlas-caglayan-cinayeti-sorusturmasi-1-kisi-daha-gozaltina-alindi-1103056588.html

Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı

Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındığı açıklandı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T08:50+0300

2026-01-27T08:50+0300

2026-01-27T08:50+0300

türki̇ye

atlas çağlayan

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831070_0:97:641:457_1920x0_80_0_0_7ad4cd89280f11e7bbaca05698603d25.jpg

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugünkü açıklamasında 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesinin 'tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine' yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.Bu soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Provokatif paylaşımlar ve aileyi tehdit iddiasıyla daha önce 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atlas çağlayan, cumhuriyet başsavcılığı