https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/atlas-caglayan-cinayeti-sorusturmasi-1-kisi-daha-gozaltina-alindi-1103056588.html
Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı
Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındığı açıklandı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T08:50+0300
2026-01-27T08:50+0300
atlas çağlayan
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831070_0:97:641:457_1920x0_80_0_0_7ad4cd89280f11e7bbaca05698603d25.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugünkü açıklamasında 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesinin 'tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine' yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.Bu soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Provokatif paylaşımlar ve aileyi tehdit iddiasıyla daha önce 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html
Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831070_0:37:641:517_1920x0_80_0_0_e8c0d2792b8dea9abefc0ecf2d90ee99.jpg
08:50 27.01.2026
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
© Fotoğraf : sosyal medya
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındığı açıklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugünkü açıklamasında 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesinin 'tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine' yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
Bu soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.
Provokatif paylaşımlar ve aileyi tehdit iddiasıyla daha önce 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen beş şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K'da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır."

Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
20 Ocak, 20:07
