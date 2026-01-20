https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileyi telefonla aradı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Güngören’de Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında 'yan baktın' iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldürmüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde olayın yakından takip edileceğini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, “Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği belirlenen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte olay kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
20:07 20.01.2026 (güncellendi: 20:12 20.01.2026)
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileyi telefonla aradı.
Güngören’de Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında 'yan baktın' iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldürmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde olayın yakından takip edileceğini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, “Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği belirlenen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte olay kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.