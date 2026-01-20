Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhurbaskani-erdogan-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102892742.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
Sputnik Türkiye
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileyi telefonla aradı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T20:07+0300
2026-01-20T20:12+0300
türki̇ye
atlas çağlayan
türkiye
recep tayyip erdoğan
telefon
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831070_0:97:641:457_1920x0_80_0_0_7ad4cd89280f11e7bbaca05698603d25.jpg
Güngören’de Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında 'yan baktın' iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldürmüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde olayın yakından takip edileceğini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, “Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı” ifadelerini kullandı.Öte yandan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği belirlenen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte olay kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/atlas-caglayan-cinayetinde-ailesini-tehdit-eden-iki-kisi-daha-gozaltina-alindi-1102876562.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831070_0:37:641:517_1920x0_80_0_0_e8c0d2792b8dea9abefc0ecf2d90ee99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atlas çağlayan, türkiye, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
atlas çağlayan, türkiye, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü

20:07 20.01.2026 (güncellendi: 20:12 20.01.2026)
© Fotoğraf : sosyal medyaAtlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
Abone ol
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileyi telefonla aradı.
Güngören’de Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında 'yan baktın' iddiasıyla tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. yanında taşıdığı sustalı bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı öldürmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde olayın yakından takip edileceğini vurguladı. Görüşmede Erdoğan, “Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği belirlenen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte olay kapsamında tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
TÜRKİYE
Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала