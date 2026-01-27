https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/almanya-abd-icin-resmi-seyahat-uyarisi-yayimladi-1103076763.html
Almanya, ABD için resmi seyahat uyarısı yayımladı
Sputnik Türkiye
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat eden vatandaşları için, göçmenlik uygulamaları ve kamu düzeniyle ilgili durumlara bağlı riskleri gerekçe göstererek bir seyahat uyarısı yayımladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Alman vatandaşlarının ‘ABD’de gösteriler ve Amerikan göç ve güvenlik makamlarıyla yaşanan çatışmaların farkında olmaları gerektiğini’ belirtti.Almanya’nın, ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası nedeniyle halihazırda yürürlükte olan bir seyahat uyarısı bulunuyordu.Salı günü buna, Trump’ın ‘göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolara ilişkin yeni bir uyarı’ eklenmiş oldu.'Dikkatli olun' uyarısıAçıklamada, ’Minneapolis ve diğer şehirlerde düzenlenen gösterilerin zaman zaman göç ve güvenlik makamlarıyla şiddetli çatışmalara dönüştüğü’ ifade edilerek, ‘vatandaşlardan dikkatli olmaları ve şiddet yaşanabilecek kalabalıklardan uzak durmalar’ istendi.Uyarıda ayrıca, yerel medyanın takip edilmesi, şiddet ihtimali bulunan kalabalıklardan kaçınılması ve bazı eyaletlerde geçerli olan kimlik taşıma zorunluluğuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi."Sakin olun ve yetkililerin ile yerel güvenlik güçlerinin talimatlarına uyun" ifadelerine de yer verildi.Geçen yıl mart ayında Almanya, ABD için yayımladığı seyahat uyarısını güncelleyerek, vize ya da vize muafiyetinin, ülkeye girişin garanti edildiği anlamına gelmediğini özellikle vurgulamıştı. Bu güncelleme, bazı Alman vatandaşlarının ABD sınırında alıkonulmasının ardından yapılmıştı.Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde şu ifadeyi kullandı:"Minneapolis ve diğer şehirlerde, gösteriler zaman zaman göç ve güvenlik makamlarıyla şiddetli çatışmalara yol açabiliyor."ABD’de neler oluyor?
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde
ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem,
bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti
olduğunu açıklamıştı.