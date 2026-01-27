https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ahmet-cakar-hadiseden-ozur-diledi-bazen-elestiri-maksadini-asiyor-1103059531.html
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi: 'Bazen eleştiri maksadını aşıyor'
Hadise, kendisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, spor yorumcusunun ünlü... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ahmet Çakar’ın sözlerinin rencide edici olduğu belirtilerek, bu ifadelerin Hadise’nin itibarını, onurunu ve saygınlığını zedelediği savunuldu. Dilekçede, 50 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talep edildi.Mahkeme Hadise'yi haklı bulduBeykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraflar katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek, Ahmet Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.Özür dilediKararın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise’den özür diledi. Çakar açıklamasında, “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum...” ifadelerini kullandı.
