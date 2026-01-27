Abdulkadir Selvi: ABD, İran’ı şubat ayında vuracak beklentisi

"İsrail, İran’ı vurması için ABD’yi kışkırtmaya devam ediyor. Netanyahu’ya kalsa her gece İran’ın vurulması gerekiyor. Ancak Trump’ın başka bir planı olduğu konuşuluyor. Trump, bir yandan diplomasiye şans tanırken diğer yandan da şartların olgunlaşmasını bekliyor. Trump, İran’a 5 maddelik bir teklif iletti: 1- Nükleer çalışmaları sonlandırdıklarını açıklasınlar. 2- 12 Gün Savaşı’ndan kalan zenginleştirilmiş uranyum varsa onu üçüncü bir ülkeye transfer etsinler. 3- Balistik füze stokunu azaltsınlar. Balistik füzelerin menzilini İsrail’i vuramayacak şekilde kısaltsınlar. 4- İsrail’e karşı söylemlerini yumuşatsınlar. 5- İdamları durdurup muhaliflere sert müdahalelere son versinler."