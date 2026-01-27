Abdulkadir Selvi: ABD, İran’ı şubat ayında vuracak beklentisi
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Selvi "ABD, İran’ı vuracak mı vurmayacak mı tartışması yerini ABD, İran’ı ne zaman vuracak beklentisine bıraktı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, İran'ın yakınlarında büyük bir donanmaları olduğunu açıklarken İran tarafının ise ülkede uygulanan internet kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya hazırlandığı basına yansıdı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında ABD - İran arasındaki gerilime değinerek şunları kaydetti:
"İsrail, İran’ı vurması için ABD’yi kışkırtmaya devam ediyor. Netanyahu’ya kalsa her gece İran’ın vurulması gerekiyor. Ancak Trump’ın başka bir planı olduğu konuşuluyor. Trump, bir yandan diplomasiye şans tanırken diğer yandan da şartların olgunlaşmasını bekliyor. Trump, İran’a 5 maddelik bir teklif iletti: 1- Nükleer çalışmaları sonlandırdıklarını açıklasınlar. 2- 12 Gün Savaşı’ndan kalan zenginleştirilmiş uranyum varsa onu üçüncü bir ülkeye transfer etsinler. 3- Balistik füze stokunu azaltsınlar. Balistik füzelerin menzilini İsrail’i vuramayacak şekilde kısaltsınlar. 4- İsrail’e karşı söylemlerini yumuşatsınlar. 5- İdamları durdurup muhaliflere sert müdahalelere son versinler."
"ABD’nin İran’ı vuracağı beklentisinin yükseldiği gece iki ülke arasında arabuluculuk yaparak diyalog sürecini başlatan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok önemli bir değerlendirme yaptı. Hakan Fidan, İran’ın müzakereye hazır olduğunu ancak onurlu bir çıkış sunulması gerektiğini söyledi."
"Hakan Fidan, ‘Venezuela’ya çevirmeyin’ diyor. Neden? Çünkü bir süredir konuşulan bir senaryo var. ABD’nin, İran rejimini değiştirme gibi bir projesinin olmadığı söyleniyor. Hamaney’i devirip ya da çekilmeye zorlayıp rejiminin içinden ılımlı birilerini işbaşına getirmeyi planladığı söyleniyor. Venezuela’da Madoru’yu devirip yerine yardımcısı Rodrigez’in getirilmesinden esinlenerek “Rodrigez modeli” deniliyor."