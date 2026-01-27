Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/abdde-tarihi-kar-firtinasi-can-kaybi-30a-yukseldi--1103054846.html
ABD'de tarihi kar fırtınası: Can kaybı 30'a yükseldi
ABD'de tarihi kar fırtınası: Can kaybı 30'a yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 554 binden fazla... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T08:07+0300
2026-01-27T08:07+0300
dünya
abd
kar
kar fırtınası
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103055110_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76d51a32a063d4137fe3fbe8ca392f18.png
ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/meteorolojiden-izmir-dahil-sari-kodlu-firtina-ve-saganak-uyarisi-bolge-bolge-hava-durumu-1103052845.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103055110_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ab2a97980cfbdc4fa0ca91d7630b8ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kar, kar fırtınası, yoğun kar yağışı
abd, kar, kar fırtınası, yoğun kar yağışı

ABD'de tarihi kar fırtınası: Can kaybı 30'a yükseldi

08:07 27.01.2026
© AAABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© AA
Abone ol
ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 554 binden fazla kişinin ise elektriksiz kaldığı açıklandı.
ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.
Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.
© AA / Selçuk AcarABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / Selçuk Acar
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.
© AA / Selçuk AcarABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / Selçuk Acar
Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.
© AA / Brendan McDermidABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / Brendan McDermid
Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.
© AA / David Dee DelgadoABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / David Dee Delgado
Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.
© AA / Jeenah MoonABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / Jeenah Moon
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.
© AA / Selçuk AcarABD'de tarihi kar fırtınası
ABD'de tarihi kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
ABD'de tarihi kar fırtınası
© AA / Selçuk Acar
Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısı: Bölge bölge hava durumu
06:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала