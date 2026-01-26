ABD’de ‘canavar’ fırtına: En az 11 ölü, 800 binden fazla hane hala elektriksiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-canavar-firtina-en-az-11-olu-800-binden-fazla-hane-hala-elektriksiz-1103043392.html
ABD'de ‘canavar fırtına’ olarak da anılan şiddetli kış fırtınasının ardından bilanço ağırlaşıyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 800 binden fazla hanenin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.
Meteoroloji yetkililerine göre, bu kışın en sert soğuk hava dalgası ABD’nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 90 milyon kişi için ‘aşırı soğuk uyarısı’ veya ‘aşırı soğuk alarmı’ yürürlükte.Yetkililer, özellikle elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde durumun hayati risk taşıdığına dikkat çekiyor. Buzlanma nedeniyle devrilen ağaçlar ve hasar gören enerji hatları, on binlerce kişinin evlerine günlerdir elektrik verilememesine yol açtı. Elektrik kesintileri en çok Güney ve Orta Batı eyaletlerinde yoğunlaşıyor.İptal olan uçuş sayısı 19 bin’i geçtiFırtına yalnızca can kayıpları ve enerji altyapısında yıkıma yol açmakla kalmadı. Ulaşım da büyük ölçüde durma noktasına geldi. Pazar günü, pandemi döneminden bu yana en fazla uçuş iptalinin yaşandığı gün oldu.Fırtına süresince 19 binden fazla uçuş iptal edilirken, birçok büyük kentte okullar eğitime ara verdi ya da uzaktan eğitime geçti.Hafta boyunca sürecekUlusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, 15’ten fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyiaştı. New Mexico’da bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı bildirildi.Yetkililer, soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek, barınma imkanı olmayanlar ve elektriksiz kalan haneler için riskin devam ettiğini vurguluyor.Acil durum ekipleri, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve alternatif ısınma yöntemleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
