500 bin Konut Projesi: Yeni haftanın illeri ve kura günleri belli oldu
500 bin Konut Projesi: Yeni haftanın illeri ve kura günleri belli oldu
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde yeni haftanın kura... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başlattığı kura çekim sürecinde dördüncü hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura heyecanı, 25 Ocak Pazar günü Giresun'da gerçekleştirilen bin 676 konutun çekilişiyle devam etti.TOKİ Sosyal Konut Kurası kaç ilde tamamlandı?Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da toplam 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.TOKİ Kura Çekimi Takvimi 2026: Hangi ilde kaç konut çekilecek?26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.
500 bin Konut Projesi: Yeni haftanın illeri ve kura günleri belli oldu

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde yeni haftanın kura çekilecek illeri ve günleri belli oldu.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başlattığı kura çekim sürecinde dördüncü hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura heyecanı, 25 Ocak Pazar günü Giresun’da gerçekleştirilen bin 676 konutun çekilişiyle devam etti.

TOKİ Sosyal Konut Kurası kaç ilde tamamlandı?

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da toplam 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

TOKİ Kura Çekimi Takvimi 2026: Hangi ilde kaç konut çekilecek?

Kilis27 Ocak Salı1.170 konut
Sinop28 Ocak Çarşamba947 konut
Niğde29 Ocak Perşembe2.604 konut
Aksaray30 Ocak Cuma2.353 konut
Ordu30 Ocak Cuma3.334 konut
Karabük30 Ocak Cuma1.600 konut
Samsun31 Ocak Cumartesi6.397 konut
Nevşehir31 Ocak Cumartesi2.368 konut
Bartın31 Ocak Cumartesi1.620 konut
26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek.
