500 bin Konut Projesi: Yeni haftanın illeri ve kura günleri belli oldu

500 bin Konut Projesi: Yeni haftanın illeri ve kura günleri belli oldu

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. 29 Aralık 2025'te başlayan kura sürecinde yeni haftanın kura...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başlattığı kura çekim sürecinde dördüncü hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura heyecanı, 25 Ocak Pazar günü Giresun’da gerçekleştirilen bin 676 konutun çekilişiyle devam etti.TOKİ Sosyal Konut Kurası kaç ilde tamamlandı?Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da toplam 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.TOKİ Kura Çekimi Takvimi 2026: Hangi ilde kaç konut çekilecek?26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek.

