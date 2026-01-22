https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bakan-kurum-biz-bugune-kadar-sosyal-konutlarda-sabit-taksit-demedik-1102963333.html

Bakan Kurum: Biz bugüne kadar sosyal konutlarda sabit taksit demedik

Bakan Kurum: Biz bugüne kadar sosyal konutlarda sabit taksit demedik

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T20:23+0300

2026-01-22T20:23+0300

2026-01-22T20:27+0300

türki̇ye

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

tbmm

sosyal konut

sosyal konut projesi

sosyal konut projesi şartları

500 bin sosyal konut

i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102963158_0:228:2950:1887_1920x0_80_0_0_0030f4d36e001a775157d3f5d092a8ae.jpg

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sosyal konutlardaki ödeme koşullarına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: '260 bin konutun inşası başladı'İlk Evim İlk İş Yerim projelerine de değinen Bakan Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/illere-gore-500-bin-sosyal-konut-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-1102513744.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tbmm, sosyal konut, sosyal konut projesi, sosyal konut projesi şartları, 500 bin sosyal konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut