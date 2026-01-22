https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bakan-kurum-biz-bugune-kadar-sosyal-konutlarda-sabit-taksit-demedik-1102963333.html
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sosyal konutlardaki ödeme koşullarına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: '260 bin konutun inşası başladı'İlk Evim İlk İş Yerim projelerine de değinen Bakan Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor'' açıklamasında bulundu.
2026
Bakan Kurum: Biz bugüne kadar sosyal konutlarda sabit taksit demedik
20:23 22.01.2026 (güncellendi: 20:27 22.01.2026)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sosyal konutlardaki ödeme koşullarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Kurum, taksitlerin memur maaş artış katsayısına göre belirlendiğini ifade etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.
Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sosyal konutlardaki ödeme koşullarına yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
Biz bugüne kadar sosyal konutlarda 'sabit taksit' demedik. Deprem konutları, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Sosyal konutlarda yıllardır yaptığımız uygulama, memur maaş artış katsayısına göre... Memura ne kadar artış geliyorsa ki geçmişe baktığınızda biz o artışı da uygulamıyoruz. Vatandaşımızın, asgari ücretli bir kardeşimizin ödeyebileceği şekilde bir ödeme sistemi ortaya koyuyoruz.
'260 bin konutun inşası başladı'
İlk Evim İlk İş Yerim projelerine de değinen Bakan Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor'' açıklamasında bulundu.