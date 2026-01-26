https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/zelenskiyin-yakin-gelecekte-ukrayna-siyaset-arenasinda-kalmasi-zor-1103048451.html

‘Zelenskiy’in yakın gelecekte Ukrayna siyaset arenasında kalması zor’

Almanya'daki ‘Progen’ Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu Radvan Kassem, Sputnik’e demecinde geçenlerde Abu Dabi'de ara verilen Ukrayna görüşmelerİn devamı için yeni tarihin belirlenmesini yorumladı.‘Avrupalıların zor bir durumda olduklarını ve özellikle Grönland meselesi bakımından bu hassas etabı aşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını’ anlatan Kassem, Avrupalıların süreçten dışlanmaktan duydukları memnuniyetsizliği göstererek Ukrayna müzakerelerini engelleyeceklerini ifade etti.Kassem, “Avrupalılar şu anda ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü bir siyasi koz vermek istemiyor ve ABD yönetiminin tutumunda bir değişiklik olana veya mevcut başkanlık dönemi sona erene kadar müzakereleri uzatmayı hedefliyor” vurgusunu yaptı.‘(Vladimir) Zelenskiy’in müzakere sürecini engellediğini çünkü bir anlaşmaya varılırsa asıl kaybedenin kendisi olacağını anlatan Kassem, Avrupalıların Moskova ile doğrudan müzakereleri tercih ederek Zelenskiy'den vazgeçeceklerine dair emareler göz önüne alındığında, kendisinin yakın gelecekte Ukrayna siyaset arenasında kalmasının zor olacağını vurguladı.Zelenskiy'in konumunun, destek ve başarı eksikliğinin yanı sıra ABD'nin tutumu nedeniyle de giderek zayıfladığını söyleyen Kassem, “Tüm bunlar Kiev'i, siyasi konumunu koruyacak garantiler elde etmek için kritik öneme sahip hedeflere saldırma olasılığı da dışlamayan yeni provokasyonlara itiyor” ifadelerini kullandı.

